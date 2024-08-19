يعتبر أسلوب حياة اليابانيين نموذجًا يحتذى به في مجال الصحة وطول العمر، حيث يمكن للجميع الاستفادة من بعض ممارساتهم وعاداتهم الصحية.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"،فيما يلي 5 أسرار صحية مستوحاة من اليابان:

النظام الغذائي المتوازن والتحكم في الحصص

لدى اليابانيين نظام غذائي غني بالخضراوات، والأسماك، والأطعمة المخللة، مع الالتزام بمبدأ "هارا هاتشي بو" الذي يدعو لتناول الطعام حتى الشبع بنسبة 80% فقط، مما يساعد في الحفاظ على الوزن الصحي.

تناول الأطعمة الطبيعية

يعتمد المطبخ الياباني على الأسماك والأعشاب البحرية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة مثل أحماض أوميجا 3 واليود، مما يدعم صحة القلب ووظائف الغدة الدرقية.

النشاط البدني اليومي

يعتبر النشاط البدني جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية في اليابان، حيث يمارسون المشي، وركوب الدراجات، ورياضة "راديو تايسو" الصباحية التي تعزز اللياقة البدنية والمرونة.

إدارة الإجهاد

يمارس اليابانيون التأمل واليقظة الذهنية، ويبتعدون عن الإجهاد والتوتر، فهذا جزء من ثقافتهم المحلية؛ ما تساعدهم في تقليل القلق وتعزيز الصحة العقلية والعاطفية.

التعامل مع كبار السن بإيجابية

يولي اليابانيون احترامًا كبيرًا لكبار السن، ويشجعون على حياة نشطة ومُرضية حتى في مراحل متقدمة من العمر، مما يعزز الشعور بالهدف، ويحسن جودة الحياة.