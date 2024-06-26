"الغلوتامات".. اللغز الذي يجعل البيتزا وجبة لا تُقاوم

يكشف تقرير سر "الانجذاب العالمي" لوجبة البيتزا بوصفها واحدة من أكثر الوجبات السريعة المفضلة في العالم، ويقدم تفسيرًا علميًّا لتركيبة البيتزا، يجعل منها طبقًا لا يُقاوم.

ويقول التقرير الذي نشره موقع "فوتورا سيونس" الفرنسي أنّه فضلًا عن الميل الفطري للإنسان إلى الأطعمة ذات الملمس الدهني والطعم اللذيذ، فإن هناك عنصرًا يدعو إلى الإقبال بشراهة على وجبة البيتزا.

ويتمثل هذا العنصر في "الغلوتامات" الذي يحفز الدماغ على إدراك النكهة اللذيذة للبيتزا.

والغلوتامات، وفق التقرير، هو حمض أميني موجود بشكل طبيعي في البروتينات النباتية والحيوانية، ولكنه أيضًا محسّن للنكهة يعرف باسم E621، في شكله أحادي الصوديوم، بالإضافة إلى كونه الناقل العصبي الأكثر وفرة في الدماغ، وهو يحفز العقل البشري على إدراك النكهة اللذيذة.