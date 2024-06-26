"الغلوتامات".. اللغز الذي يجعل البيتزا وجبة لا تُقاوم
يكشف تقرير سر "الانجذاب العالمي" لوجبة البيتزا بوصفها واحدة من أكثر الوجبات السريعة المفضلة في العالم، ويقدم تفسيرًا علميًّا لتركيبة البيتزا، يجعل منها طبقًا لا يُقاوم.
ويقول التقرير الذي نشره موقع "فوتورا سيونس" الفرنسي أنّه فضلًا عن الميل الفطري للإنسان إلى الأطعمة ذات الملمس الدهني والطعم اللذيذ، فإن هناك عنصرًا يدعو إلى الإقبال بشراهة على وجبة البيتزا.
ويتمثل هذا العنصر في "الغلوتامات" الذي يحفز الدماغ على إدراك النكهة اللذيذة للبيتزا.
والغلوتامات، وفق التقرير، هو حمض أميني موجود بشكل طبيعي في البروتينات النباتية والحيوانية، ولكنه أيضًا محسّن للنكهة يعرف باسم E621، في شكله أحادي الصوديوم، بالإضافة إلى كونه الناقل العصبي الأكثر وفرة في الدماغ، وهو يحفز العقل البشري على إدراك النكهة اللذيذة.
ويشير التقرير الفرنسي إلى أنّ البيتزا هي الوجبة السريعة المفضلة في العالم لعدة اعتبارات، فهي غير مكلفة، ومريحة للتناول والأكل، وقابلة للتكيف مع جميع الرغبات، وقبل كل شيء لذيذة.
ويؤكد أنه "ثبت علميًا أن البيتزا لا تقاوم، وذلك لغنى المكونات التي تتشكل منها، وأيضا لطريقة إعدادها التي تجعلها تذوب ومقرمشة في الوقت نفسه.
وعلى منصة الأطباق الأكثر شعبية في العالم، قد تأتي البيتزا في المرتبة الأولى، ويطرح التقرير بعض الأرقام في هذا الباب، حيث يتم بيع حوالي 3 مليارات طبق بيتزا كل عام في الولايات المتحدة وحدها، أي بمعدل 46 شريحة للشخص الواحد، ويقول 40% من الأمريكيين إنهم يتناولون البيتزا مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، في حين أن واحدًا من كل 8 أمريكيين يقولون إنهم يأكلونها كل يوم".
وكانت البيتزا طبقًا شعبيًّا لعدة قرون، ما يعكس تنوع الثقافات التي تكيفت في أعقاب الهجرة والعولمة، ولا يزال هذا الانجذاب العالمي يمتد عبر العصور.
وتجمع تركيبتها الغنية بين دسم الجبنة أو اللحم مع حلاوة الخضار أو الصلصة، وبالإضافة إلى ذلك، فقد تبين أن الجمع بين بعض النكهات معا قد يكون في بعض الأحيان أفضل من تناولها بشكل منفصل، كما هو الحال مع جبنة الموزاريلا وصلصة الطماطم على سبيل المثال، وكلاهما يحتوي على حمض 4-ميثيلبنتانويك، وفق التقرير.