علاج ثوري ذكي يوجه الجهاز المناعي لهزيمة السرطان

نجح فريق من العلماء في ألمانيا بتطوير مركب دوائي جديد يواجه السرطان بطريقة مبتكرة.

وهذا المركب، الذي طوره باحثون في جامعة الرور بمدينة بوخوم، يعمل على تحفيز موت الخلايا السرطانية بشكل "ذكي" من خلال إطلاق إشارات استغاثة تنبه الجهاز المناعي.

أخبار ذات علاقة ترند عصير البروكلي.. هل يقي من السرطان فعلا؟

وتعتمد هذه الطريقة، المعروفة بموت الخلايا المناعي، على تحفيز الخلايا السرطانية لإفراز مواد تحذر الجسم وتنشط دفاعاته الطبيعية لمهاجمة الورم.

يستخدم العقار عنصر الغاليوم الذي يتسلل داخل الخلايا السرطانية محدثاً إجهاداً يؤدي إلى انهيارها.

وأثناء هذه العملية، تفرز الخلايا بروتينات تعمل كإشارات استغاثة توجه الجهاز المناعي للتعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها، مما يسمح للقضاء على الورم الرئيسي وأيضاً على النقائل السرطانية التي تنتشر في أعضاء أخرى.

أخبار ذات علاقة فاكهة قد تقي من السرطان وتحسن الهضم

وأظهرت التجارب المخبرية فعالية هذا العلاج في محاربة خلايا سرطان عنق الرحم.

ويعمل الفريق حالياً على تطوير تقنيات لضمان تركيز تأثير الدواء على الخلايا السرطانية فقط، دون الإضرار بالأنسجة السليمة، ويبحث الفريق عن طرق لتفعيل المادة العلاجية عبر الضوء أو الموجات فوق الصوتية لزيادة دقتها وفعاليتها.