ضمادات مبتكرة لعلاج الجروح المزمنة والتقرحات

طور باحثون في معهد بحوث علم اللمف السريري والتجريبي التابع لأكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا مادة بوليمرية مبتكرة مضادة للبكتيريا يمكن استخدامها في تصنيع ضمادات طبية لعلاج الجروح.

وأوضحت أناستاسيا سولوفيوفا، مديرة مختبر المركبات الدوائية الفعالة وفقا لـ"تاس"، أن العينات أظهرت نتائج واعدة في تجارب زراعة الخلايا، وتُجرى حالياً دراستها على حيوانات التجارب.

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ويستهدف هذا الابتكار مشكلات مزمنة مثل قرح التغذية التي تصيب كبار السن ومرضى السكري، حيث غالباً ما تعيق مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية عملية الشفاء.

ويعتمد الحل الجديد على "محاكي ببتيد" مضاد للميكروبات، والذي يتمتع بقدرة أبطأ على تطوير المقاومة؛ ما يزيد فعاليته.

وتستخدم التقنية بوليمر "بولي كابرولاكتون"، المعروف بسلامته الطبية وقابليته للتحلل الحيوي.

ويُشكَّل إلى ألياف نانوية بقطر 700 ميكرومتر، تُضاف إليها الببتيدات التي تتحرر تدريجياً خلال أسبوعين، محافظة على تأثيرها المضاد للبكتيريا مع خفض السمية الخلوية.

ويشير الباحث فيكتور أوفتشينيكوف إلى أنهم يستخدمون وحدة متخصصة للحصول على عينات من البوليمر، والتي تخضع للفحص المجهري للتحقق من خصائصها المطلوبة.

وتمكن الفريق في المختبر من تحضير مواد من بولي كابرولاكتون مضافًا إليها ببتيدات متنوعة، وتم دراسة فعاليتها المضادة للبكتيريا.

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وبحسب أناستاسيا سولوفيوفا، تخضع المادة للاختبارات على مزارع الخلايا وفئران المختبر، بما في ذلك فئران مصابة بمرض السكري الوراثي، حيث تمكن العلماء من تحديد الجرعة المثلى للببتيد التي توازن بين النشاط المضاد للبكتيريا وتقليل السمية على خلايا الجسم.

وأضافت أن المرحلة التالية ستشمل اختبار المادة على خنازير صغيرة، تمهيدًا لبدء التجارب السريرية على البشر.

وأوضحت أن البوليمر قد يستخدم مستقبلاً في صناعة غرسات العظام وطب الأسنان، إلا أن التركيز الحالي ينصب على تطوير ضمادات الجروح، مشيرة إلى أن هذه المادة التي تحتوي على محاكي الببتيد لا يوجد لها مثيل في روسيا أو في العالم.