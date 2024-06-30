5 حيل "ذكية" لحماية صحتك في أيام الحر الشديد
يمكن أن يسبب ارتفاع درجات الحرارة مخاطر صحية كبيرة، كضربات الشمس والإنهاك الحرار، إضافة إلى الجفاف والتشنجات والإغماء الحراري.
وللوقاية من هذه المخاطر، ينصح الأطباء بشرب كميات كافية من الماء خلال أيام الصيف، وتجنب التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة، وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة.
وعرض خبراء في مجال الصحة لصحيفة تلغراف 29 حيلة صحية سهلة وذكية لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من الصيف، من دون تعريض صحتك للخطر، وهنا أبرز 5:
التزم بتناول العشاء مبكرًا
غالبًا ما تتميز أمسيات الصيف الطويلة بتناول العشاء في وقت متأخر. وهنا تقول الدكتورة فيديريكا أماتي: "حاول الاستمتاع بالعشاء قبل الساعة 9 مساءً؛ لتجنب تعطيل عملية التمثيل الغذائي".
وأضافت: "تناول الطعام بعد الساعة 9 مساءً له آثار سلبية على الصحة، أما تناول العشاء مبكرًا فيترك لك متسعًا من الوقت للتواصل الاجتماعي، أو الذهاب في نزهة على الأقدام قبل الخلود للسرير ومواجهة مصاعب النوم مع ارتفاع درجات الحرارة".
استخدم الثلج
لزيادة استهلاك الماء، ينصح خبراء الصحة بإضافة الثلج للمشروبات والعصائر.
ويوضح البروفيسور ديفيد نوت، الخبير في علم الأعصاب، أن "إضافة الثلج للعصير أو المشروبات الأخرى يخفف من تركيزها في المعدة".
أضف الملح إلى الماء
ضع قليلًا من الملح في الماء لإعادة التوازن إلى مستويات الإلكتروليت في جسمك، وبحسب الخبراء يوفر الملح (الصوديوم) على ترطيب الجسم.
ضوء الصباح
استفد من ضوء الصباح مبكرا، إذ يعد التعرض لضوء النهار لمدة 15 دقيقة مهما لبشرتك وجسدك.
ويقول الخبراء: "يساعد هذا على ضبط إيقاعك اليومي؛ مما يجعلك تنام بشكل أفضل وتتمتع بمزيد من الطاقة خلال النهار."
تبريد الكاربوهيدرات
ينصح الخبراء بضرورة تبريد الكربوهيدرات قبل أكلها، كوضع سلطة البطاطا أو المعكرونة في الثلاجة قبل تناولها؛ فهذا يزيد من مقاومة النشا؛ مما يعني أنك لن تحصل على مثل هذا الارتفاع الكبير في الجلوكوز.
وتقول أخصائية التغذية مادلين شو: "النشا المقاوم يعمل مثل الألياف، وهو رائع لتغذية البكتيريا الصديقة في أمعائك".