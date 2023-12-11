أعراض خطيرة تدل على نقص الكالسيوم في جسمك

يجمع الأطباء على أن أهمية الكالسيوم لا تقتصر على قوة العظام فحسب، بل يعدّ عنصرا مهما للعديد من العمليات الحيوية في الجسم.

وأفاد الدكتور "تشاد ديل" من مستشفى كليفلاند كلينيك بولاية أوهايو الأمريكية لموقع "ديبورن"، أن أعراض نقص الكالسيوم في الجسم لا تبدأ مباشرة بعد عدم إمداد الجسم بما يكفي منه، ولكنها تظهر مع مرور الوقت على أجهزة الجسم، والتي يمكن أن تتطور إلى خطر الإصابة بهشاشة العظام وانخفاض كتلة العظام.

أعراض نقص الكالسيوم

ويعد التعب المستمر من أبرز أعراض نقص الكالسيوم، بالإضافة إلى زيادة الإصابة بتسوس الأسنان، والتهاب اللثة.

ويساهم الكالسيوم بتقوية العضلات، وشدها، واسترخائها، لذلك فقد يسبب نقصه آلاما، وتصلبا وتشنجات في العضلات، ويؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب، كما يؤثر على الأعصاب؛ ما يُشعر المريض بالوخز والتنميل في أطرافه.

وأظهرت دراسات حديثة أن نقص الكالسيوم مرتبط أيضا بخطر الإصابة بالاكتئاب.

ولتفادي المشكلة، ينصح الأطباء الأفراد باتباع نظام غذائي متوازن، يحتوي على كمية كافية من الكالسيوم للجسم، والموجود في منتجات الألبان، والكرنب، والبروكلي، والخضار الورقية، والسردين، واللوز، والسمسم، وبذور الشيا.