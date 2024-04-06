دراسة: العمل مبكراً يعرض صحتك للخطر

أظهرت دراسة أجراها "وين جوي هان" من جامعة نيويورك، نشرت أخيرا في مجلة "بلوس"، أن العمل لساعات مبكرة يمكن أن تكون له آثار ضارة على الصحة على المدى الطويل.

وبحسب الدراسة، فإن الأشخاص الذين عملوا بجداول غير تقليدية شهدوا كمية ونوعية نوم أقل، بالإضافة إلى ميل أغلبهم للمعاناة من أعراض الاكتئاب عند بلوغهم سن الخمسين.

بينما ظهرت هذه التأثيرات بشكل خاص لدى أولئك الذين بعد أن بدؤوا حياتهم المهنية بجداول زمنية قياسية، تحولوا إلى جداول زمنية أكثر انتظامًا خلال السنوات التالية.