السويد أول دولة في العالم تُوصف زيارتها كعلاج طبي

في خطوة مبتكرة تمزج بين السياحة والعلاج الطبي، أصبحت السويد أول دولة في العالم يمكن وصف زيارتها طبياً كخيار علاجي، وفق ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتهدف المبادرة، التي أطلقتها هيئة Visit Sweden، إلى تقديم "وصفة طبية سويدية" للمرضى حول العالم، تعتمد على ثلاثة محاور رئيسة: الطبيعة، الثقافة، والتواصل الاجتماعي، بدعم من أبحاث طبية قدمتها البروفيسورة إيفون فورسيل من معهد كارولينسكا، أحد أبرز المراكز الطبية في العالم.

ويمكن للأطباء وصف أنشطة صحية متنوعة تشمل التنزه في الغابات، وقطف التوت البري لخفض ضغط الدم، والاستحمام في الساونا لتحسين النوم، أو قضاء وقت هادئ في الريف السويدي لاستعادة التوازن النفسي والجسدي.

وأشار استطلاع أجرته شركة YouGov إلى أن 67% من الأطباء في المملكة المتحدة يوصون بالسويد كوجهة لتحسين الصحة العامة.

وقال الدكتور سام إيفرينجتون، طبيب مقيم في لندن "الطبيعة والثقافة والبيئة الاجتماعية في السويد تمتلك بالفعل قوى ترميمية. أنا مستعد لوصف زيارة إلى السويد إذا رأيت أنها قد تفيد صحة مرضاي".

ورغم الطابع غير التقليدي للمبادرة، فإنها تفتح الباب أمام مفهوم جديد في العلاج والوقاية، يجمع بين العلم والرفاهية والعودة إلى الطبيعة، لكن جميع التكاليف يتحملها المريض شخصياً، مع إمكانية الاستعانة بقائمة الأطباء المتعاونين لإصدار الوصفات الطبية السياحية.