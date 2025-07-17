عادة صباحية قد تحسّن تركيزك ومزاجك طوال اليوم

حذّرت خبيرة الأعصاب الأمريكية، الدكتورة ويندي سوزوكي، من عادة صباحية شائعة قد تُضعف أداء الدماغ، وتؤثر سلبًا على بداية اليوم، داعية إلى اعتماد روتين بسيط بديل لمدة 5 أيام فقط.

وأوضحت سوزوكي، أستاذة العلوم العصبية بجامعة نيويورك، أن اللحظات الأولى بعد الاستيقاظ تُعدّ "نافذة ذهبية" يتمتع فيها الدماغ بأعلى درجات المرونة العصبية، ما يجعله أكثر قدرة على التعلّم، والتركيز، والتكيّف.

أخبار ذات علاقة عادات يومية تزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية"، قالت ويندي سوزوكي: "إذا بدأت يومك بتصفح الهاتف، فأنت تضيّع أقوى لحظة يومية لتعزيز الدافع والإبداع".

وأشارت إلى أن مستويات هرموني الدوبامين والكورتيزول تكون في ذروتها بعد الاستيقاظ مباشرة، ما يمنح الدماغ دفعة طبيعية، لكن النظر إلى الشاشة في هذا الوقت قد يعطل هذه الفائدة.

واقترحت سوزوكي تأجيل استخدام الهاتف 20 دقيقة بعد الاستيقاظ، واستبداله بروتين بسيط مثل تمارين التمدد، أو كتابة أهداف اليوم، أو الجلوس بهدوء مع كوب من القهوة، مضيفة: "راقب كيف تتغير حالتك الذهنية حين تمنح عقلك فرصة للانطلاق دون تشويش".

ولم تقتصر التحذيرات على فترة الصباح فقط، إذ أظهرت دراسة حديثة من جامعة الملك سعود في السعودية أن استخدام الهاتف قبل النوم يرتبط بزيادة اضطرابات النوم، مشيرة إلى أن استخدامه لمدة 31 إلى 45 دقيقة قبل النوم قد يضاعف خطر الأرق بأكثر من 3 مرات.

أخبار ذات علاقة 5 مهام حيوية يؤديها الدماغ أثناء النوم.. تعّرف إليها

وفي السياق نفسه، شدّدت استشارية النوم روزي ديفيدسون على أهمية تجنب الهاتف عند الاستيقاظ وقبل النوم، مؤكدة أن هذه العادة تؤثر سلبًا على المزاج والصحة النفسية. ونصحت بوضع الهاتف بعيدًا عن السرير، وتبنّي روتين يساعد على النوم الهادئ، والاستيقاظ السلس.





