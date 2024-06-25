الحر الشديد يتسبب بـ"انتفاخ البطن".. ومشروب سحري يعالجه

ربما تربط الطقس الحار بالقفز في حمام السباحة واحتساء الكوكتيل على كرسي التشمس، ولكن الواقع اليومي لموجة الحر عندما لا تكون في إجازة ليس بنفس القدر من الجاذبية، إذ من بين الجوانب السلبية الأخرى للحرارة التي ربما لم تفكر فيها هو انتفاخ البطن.

قد يؤدي التعرض للحرارة إلى تورم أجزاء من الجسم، على سبيل المثال ربما لاحظت أن يديك وأصابعك أصبحت أكثر انتفاخًا. ولكن من الواضح أن انتفاخ البطن هو الأكثر إزعاجًا، وإذا حدث وشعرت بالانتفاخ أثناء الطقس الحار، فلا داعي للذعر، لأنه أمر طبيعي جدًا وليس خطيرًا، ولحسن الحظ يوجد مشروب يمكنه أن يساعدك.

السبب الأكثر وضوحًا هو أنه نظرًا لأن الجفاف يمثل مشكلة، فإننا نميل إلى تناول المشروبات الباردة، مما قد يسبب الانتفاخ، لكن اتضح أن الأمر أكثر تعقيدًا، إذ أوضحت أخصائية التغذية الدكتورة باميلا ماسون من لجنة استشارات الشاي سابقًا لصحيفة "ذا ميرور": "يمكن أن يسبب الطقس الحار الانتفاخ لعدة أسباب. أولاً، تتسبب الحرارة في تمدد الأوعية الدموية والشعيرات الدموية مما يسمح بملء المزيد من السوائل في الفراغات بين الأعضاء والأنسجة".

وأضافت: "ثانيًا، هناك بعض الأدلة الجديدة التي تشير إلى أن الطقس الحار قد يؤدي إلى تغيير تركيبة البكتيريا في الأمعاء، مما قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال والإمساك، وينجم عن ذلك إعادة توجيه تدفق الدم إلى الأمعاء. ثالثًا، قد تتسبب موجة الحر في الإكثار من شرب المشروبات الباردة، مما يسبب الانتفاخ. وبالنسبة للنساء على مدار العام، يكون الانتفاخ أكثر شيوعاً قبل وأثناء الدورة الشهرية".

أوضحت الدكتور ماسون أن "هذا ليس خطيرًا في معظم الحالات"، لكنه قد يكون غير مريح وقد ترغب في إيجاد طريقة لتخفيف الأعراض. لحسن الحظ، هناك مشروب "سحري" واحد يمكن أن يساعد في التخلص من الانتفاخ وهو الشاي، وعلى وجه التحديد الشاي الأسود وشاي الزنجبيل.

وأضافت: "إن كوب الشاي (مع أو بدون حليب) يمكن أن يساعد في علاج الانتفاخ بسبب محتواه من الفلافونويد الذي يقلل الالتهاب في الأمعاء مما يساعد على تقليل الانتفاخ. ويمكن لفلافونويد الشاي أيضًا تحسين المزيج الميكروبي في الأمعاء عن طريق تقليل نسبة البكتيريا الأقل صحة إلى البكتيريا الصحية".

أما عن شاي الزنجبيل فتقول الدكتورة ماسون أنه يتمتع بالقدرة على تقليل عسر الهضم، مما قد يساعد بدوره في تقليل الانتفاخ أيضًا.

وأوضحت أن هناك طريقة أخرى للتغلب على الانتفاخ، وهي "تناول المزيد من الألياف (إذا كنت تعاني من الإمساك)، وممارسة الكثير من التمارين الرياضية".