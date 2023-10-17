هل أسيءَ فهم الجبنة على مدار السنوات الماضية؟

بكتيريا البروبايوتيك تؤثر على صحة الدماغ

وفي بحث منفصل قدمته الجمعية الأمريكية للتغذية مؤخرا، تبين أن نوعا من بكتيريا البروبايوتيك الموجودة بشكل طبيعي في جبنة البارميزان واللبن، تُحسن الذاكرة ووظيفة الدماغ لدى كبار السن، الذين يعانون من الضعف الإدراكي، الذي يحدث قبل الإصابة بالخرف.

ويعتقد العلماء أن البريبايوتك أعاد توازن ميكروبيوم الأمعاء والبكتيريا والفيروسات التي تعيش في الجهاز الهضمي، ما انعكس إيجابا على وظائف الدماغ.

وبهذا الخصوص، أوضح "جيمس جودوين"، أستاذ فسيولوجيا الشيخوخة في جامعة "لوبورو"، أن ميكروبات الأمعاء تحفز الخلايا المناعية التي تبعث رسائل عبر الأعصاب إلى الدماغ.

وأضاف "يعمل ميكروبيوم الأمعاء أيضًا بشكل مباشر على الدماغ عبر العصب المبهم، الذي يربط الدماغ بالأمعاء. وبعض المواد الكيميائية التي يتم تصنيعها في الدماغ - بما في ذلك السيروتونين والدوبامين - يتم تصنيعها أيضًا في القناة الهضمية".

تأثير الجبنة على عضلة القلب

وبما يتعلق بصحة القلب، وعلى الرغم من المخاوف الطويلة الأمد من أن الدهون المشبعة في الجبنة تزيد من مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، فإن الأبحاث الحديثة أشارت إلى عكس ذلك.

وفي عام 2018، قادت أستاذة في معهد الغذاء والصحة بجامعة "كوليدج دبلن"، تجربة مدتها 6 أسابيع، أكدت نتائجها أن الأجبان عالية الكالسيوم تساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار.

التوصيات

وفي النهاية، قال الباحثون إن تناول 30 إلى 40 جرامًا من الجبنة يوميًّا ربما يكون مفيدًا لصحة الفرد، إلا أن تناول الجبنة التي تحتوي على نسب عالية من الأملاح قد يجعلك أكثر عرضة لزيادة الوزن.