بشرى طبية لمرضى الزهايمر.. دواء ثوري ينال ترخيصا

وحصل عقار "ليكانمب" الذي أنتجته شركة تصنيع الأدوية Eisai وBiogen، على موافقة مسرعة في يناير/ كانون الثاني الماضي بناءً على أدلة تشير إلى أنه يزيل تراكم لويحات الأميلويد في الدماغ المرتبطة بالمرض.

ولكن، نظرًا لقرار التغطية المبكر الذي اتخذته مراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية - الذي يوفر تغطية تأمين للعديد من كبار السن المصابين بمرض الزهايمر عبر برنامج "ميديكير" - لم يتم استخدام الدواء على نطاق واسع حيث تبلغ كلفته 26.500 دولار سنويًا قبل تغطية التأمين.

وجرت الموافقة على الدواء فقط للأشخاص الذين يعانون من أشكال مبكرة من مرض الزهايمر، والذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف، أو خرف خفيف، والذين تم التأكد من وجود لويحات أميلويد في أدمغتهم.

ويقدّر أستاذ علم الأعصاب لدى مركز إيرفينغ الطبي بجامعة كولومبيا، الدكتور لورنس هونيغ، أن هذه المجموعة تشكّل حوالي السدس من أصل أكثر من 6 ملايين أمريكي تم تشخيص إصابتهم حاليًا بمرض الزهايمر.

وأوضح هونيغ أن الأشخاص الذين يعانون من أشكال أكثر تقدمًا من المرض قد لا يستفيدون من الدواء، وقد يواجهون مخاطر متزايدة تتعلّق بالسلامة.

وأشار إلى أنه حتى بالنسبة لمن قد يستفيدون من العقار، فإنه لا يعتبر علاجًا، إذ أظهر "ليكانمب" خلال التجربة السريرية التي استمرت مدة 18 شهرًا إبطاءً للتدهور في القدرة الإدراكية والوظيفية بنسبة 27%.