لماذا يُنصح بتجنب استخدام "الريتينول" خلال الحمل؟

تعتبر العناية بالبشرة جزءًا أساسيًّا من الروتين اليومي، ولكن خلال الحمل، يجب توخي الحذر بشأن بعض المكونات التي قد تتضمنها بعض الكريمات أو المكملات.

ويعتبر الريتينول، أحد أشهر مكونات العناية بالبشرة، ويُنصح الكثير من الأطباء والأخصائين بتجنبه خلال فترة الحمل والرضاعة، لاحتوائه على فيتامين أ، وهو عنصر غذائي ضروري، ولكن يمكن أن يكون ضاراً بجرعات عالية.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن نقص فيتامين أ أثناء الحمل يُعد مشكلة صحية، ولكن الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي إلى مشكلات خطيرة مثل التشوهات الخلقية والإجهاض.

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وتُبرز الدراسات العلمية مثل تلك المنشورة في مجلة "Nutrients MDPI" المخاطر المحتملة المرتبطة بارتفاع مستويات فيتامين أ لدى الحامل.

ويشدد أطباء الجلدية على ضرورة تجنب الريتينول ومنتجات مشابهة مثل التقشير الكيميائي خلال الحمل، لأن الريتينول يمكن أن يصل إلى مجرى الدم ويؤثر سلباً على الحمل.

وبما أن الدراسات حول تأثيرات بعض مكونات العناية بالبشرة في أثناء الحمل قد تكون محدودة، يُفضل دائماً استشارة طبيب النساء والتوليد قبل استخدام أي منتج جديد.