إستراتيجيات ذكية للتخلص من إدمان السكر
يقول الأطباء إن تناول كميات صغيرة من السكر يوميًّا أمر ضروري لنظام غذائي صحي ومتوازن، إلا أن الأكثار من استهلاكه قد يصيب الكبار والصغار بأمراض خطيرة قد تهدد حياتهم.
وتوصي جمعية القلب الأمريكية النساء باستهلاك ما لا يزيد عن 25 جرامًا من السكر يوميًّا، بينما توصي الرجال بتناول 36 جرامًا.
وبينما يجد الكثيرون صعوبة في تجنب السكر، إلا أن هناك بعض الإستراتيجيات التي يمكن أن تساعدك في التخلص من إدمانه.
هنا 10 طرق للتخلص من إدمان السكر بحسب الخبراء:
تناول المزيد من البروتين
يقول الأطباء إن إضافة البروتين لكل وجبة وسيلة فعالة لشعورك بالشبع، حيث يلعب دورًا في تقليل استهلاك السكر.
ويتوفر البروتين بنسب مرتفعة في اللبن اليوناني وجبنة القريش والبيض والدجاج المشوي.
عزز استهلاك الألياف
تعتبر الألياف عنصرًا مشبعًا آخر، تمامًا كالبروتين.
ويوصي الأطباء بتناول الحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والفاكهة والخضراوات، للوصول إلى أكثر من 25 جرامًا من الألياف الموصى بها يوميًّا.
اشرب الكثير من الماء
بحسب الأطباء، قد يؤدي الجفاف للشعور بالجوع، حتى لو لم يكن الجسم بحاجة إلى الطعام.
وهنا ينصح الأطباء باستهلاك كمية كافية من الماء على مدار اليوم، لتساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم، كما تعد طريقة بسيطة لتقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر.
سيطر على التوتر
يقول الأطباء إن التوتر يرفع مستويات الكورتيزول؛ الهرمون الذي يفتح الشهية، ما ينتج عنه رغبة في تناول الحلويات، والإكثار من تناول الأطعمة، التي تحتوي على نسب مرتفعة من السكر.
وينصحك الأطباء هنا، بالتخفيف من التوتر من خلال ممارسة التمارين الرياضية والتأمل.
أضف الدهون لوجباتك
تعتبر الدهون من العناصر الغذائية الأكثر إشباعًا، وهنا ينصحك الأطباء بتناول الدهون الصحية الموجود بالمكسرات والجبنة والأفوكادو.
ابتعد عن الكربوهيدرات
يمكن أن تكون الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات خيارات سهلة موجودة أمامك دائمًا، إذ لا يتطلب الحصول عليها أي مجهود يذكر، لكن الأطباء يحذرون من تناولها، خاصة ألواح الجرانولا أو المعجنات ورقائق البطاطا، لأنها تُصنع باستخدام كربوهيدرات منخفضة الجودة، تزيد الوزن وتدمر الصحة.
أخرج السكر من منزلك
إذا وجدت نفسك تواجه صعوبة في التحكم بكميات الحلويات التي تتناولها يوميًّا، فابدأ بإخراجها من منزلك، واستبدلها بالفاكهة.
لا تختبر الجوع
يؤدي البقاء لفترات طويلة دون تناول الطعام إلى الشعور بالجوع الشديد؛ ما ينتج عنه رغبة شديدة في تناول السكر دون وعي.
ويقول الأطباء إن الجوع يؤدي لانخفاض نسبة السكر في الدم؛ ما ينتج عنه حاجة جسمك من الناحية الفسيولوجية للسكر، لإعادة توازن مستوياته في الدم.
هنا ينصحك الخبراء بتناول الطعام كل بضع ساعات على مدار اليوم، كما يشددون على ضرورة تضمين وجباتك بالبروتين والدهون والألياف الصحية.
تجنب بدائل السكر
يؤكد الأطباء أن بدائل السكر تزيد من رغبتك في تناول الحلويات. فبدلًا من تحلية قهوتك، أضف لفنجانك بعض الحليب، أما في حال كنت ترغب في استخدام بدائل السكر في إعداد الحلويات، فحاول استخدام العصائر الطبيعية أو الفواكه المهروسة أو العسل الطبيعي.