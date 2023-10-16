إستراتيجيات ذكية للتخلص من إدمان السكر

يقول الأطباء إن تناول كميات صغيرة من السكر يوميًّا أمر ضروري لنظام غذائي صحي ومتوازن، إلا أن الأكثار من استهلاكه قد يصيب الكبار والصغار بأمراض خطيرة قد تهدد حياتهم.

وتوصي جمعية القلب الأمريكية النساء باستهلاك ما لا يزيد عن 25 جرامًا من السكر يوميًّا، بينما توصي الرجال بتناول 36 جرامًا.

وبينما يجد الكثيرون صعوبة في تجنب السكر، إلا أن هناك بعض الإستراتيجيات التي يمكن أن تساعدك في التخلص من إدمانه.

هنا 10 طرق للتخلص من إدمان السكر بحسب الخبراء:

تناول المزيد من البروتين

يقول الأطباء إن إضافة البروتين لكل وجبة وسيلة فعالة لشعورك بالشبع، حيث يلعب دورًا في تقليل استهلاك السكر.

ويتوفر البروتين بنسب مرتفعة في اللبن اليوناني وجبنة القريش والبيض والدجاج المشوي.

عزز استهلاك الألياف

تعتبر الألياف عنصرًا مشبعًا آخر، تمامًا كالبروتين.

ويوصي الأطباء بتناول الحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والفاكهة والخضراوات، للوصول إلى أكثر من 25 جرامًا من الألياف الموصى بها يوميًّا.

اشرب الكثير من الماء

بحسب الأطباء، قد يؤدي الجفاف للشعور بالجوع، حتى لو لم يكن الجسم بحاجة إلى الطعام.

وهنا ينصح الأطباء باستهلاك كمية كافية من الماء على مدار اليوم، لتساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم، كما تعد طريقة بسيطة لتقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر.

سيطر على التوتر

يقول الأطباء إن التوتر يرفع مستويات الكورتيزول؛ الهرمون الذي يفتح الشهية، ما ينتج عنه رغبة في تناول الحلويات، والإكثار من تناول الأطعمة، التي تحتوي على نسب مرتفعة من السكر.

وينصحك الأطباء هنا، بالتخفيف من التوتر من خلال ممارسة التمارين الرياضية والتأمل.

أضف الدهون لوجباتك

تعتبر الدهون من العناصر الغذائية الأكثر إشباعًا، وهنا ينصحك الأطباء بتناول الدهون الصحية الموجود بالمكسرات والجبنة والأفوكادو.