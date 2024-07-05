اكتشاف مواد كيميائية مسرطنة في القهوة والبيض والأرز

حذرت دراسة جديدة من وجود مستويات مرتفعة من المواد الكيميائية السامة في القهوة والبيض والأرز.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، أظهرت الدراسة التي شملت تحليل عينات من 3000 شخص، وجود تركيزات عالية من مركبات البيرفلوروالكيل "PFAS"في بلازما الدم وحليب الثدي لدى مستهلكي هذه الأطعمة.

وأوضحت الباحثة الرئيسة، ميغان رومانو، أن النتائج تشير إلى الحاجة الملحة لمراقبة البيئة وإبعاد "PFAS" عن السلسلة الغذائية. هذه المركبات، المستخدمة في صناعة منتجات مقاومة للحرارة والبقع والماء، لا تتحلل طبيعيًا، وتتراكم في أجسامنا بمرور الوقت، وترتبط بمشاكل صحية خطيرة مثل السرطان وأمراض الكبد.

وتشير الدراسة إلى أن الأرز قد يمتص "PFAS" من التربة أو أدوات الطهي، بينما يمكن أن تصل هذه المواد إلى البيض عبر سماد حمأة الصرف الصحي أو العلف، في حين قد تكون حبوب القهوة والمياه والتربة المستخدمة في زراعتها مصادر للتلوث. كما تم بالفعل تحديد المأكولات البحرية كمصدر رئيس للتلوث بهذه المركبات.

ودعت رومانو إلى ضرورة فرض حظر كامل على مواد الـ"PFAS" لمنعها من تلويث السلسلة الغذائية، مشيرة إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والحبوب الكاملة والألياف قد يقلل من التعرض لهذه المواد الكيميائية.