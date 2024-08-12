تعد الفواكه المجففة وجبة خفيفة يمكن تناولها بسهولة، ولكن هل تقدم نفس الفوائد الصحية التي توفرها الفاكهة النيئة؟

وفقا لتقرير نشره موقع "msn health"، فإنه بمجرد إزالة الماء من الفاكهة الطازجة، يصبح المنتج المتبقي أكثر تركيزًا في السعرات الحرارية، وقد تؤدي عملية التجفيف أيضًا إلى إزالة جزء كبير من محتوى الفيتامينات الموجود في الفاكهة.

ومع ذلك، يمكن للفواكه المجففة أن تسهم في اتباع نظام غذائي صحي، وبعضها يقدم أكثر من غيرها. إليك الفواكه المجففة الصحية التي يمكنك تناولها.

المشمش المجفف

المشمش عبارة عن فاكهة غنية بفيتامينات C وفيتامين A، ويحتوي على مضادات الأكسدة ويدعم جهاز المناعة، وصحة الجلد والعين، لذلك ليس من المفاجئ أن يختار العديد من الأشخاص المشمش المجفف عند تناول الفاكهة المجففة.

البرقوق المجفف

يتمتع البرقوق والخوخ بخصائص غذائية متشابهة، ولكن غالبًا ما يتم تسليط الضوء على البرقوق لدوره في صحة الجهاز الهضمي والعظام.

يعد البرقوق مصدرًا جيدًا للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، مما يشجع على الهضم الصحي وحركة الأمعاء المنتظمة.

يتم الإشادة بمحتوى فيتامين K الموجود في البرقوق لخصائصه المضادة للأكسدة التي تساعد على منع فقدان العظام وتشجيع تكوين العظام. كما أن البرقوق غني بفيتامين ب6، وهو عنصر غذائي مهم لنمو الدماغ والحفاظ على صحة الجهاز المناعي والعصبي.

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التين المجفف

عندما يجفف التين، يصبح وجبة خفيفة طرية وحلوة ومليئة بالعناصر الغذائية.

غالبًا ما يرتبط التين بتأثيرات ملينة، مما يدفع العديد من الأشخاص إلى تناوله لدعم الجهاز الهضمي.

في حين أن حصة نصف كوب لا توفر كميات كبيرة، إلا أنها توفر بعض الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وتدعم هذه المعادن جوانب مختلفة من الصحة بما في ذلك صحة العظام والقلب والأوعية الدموية والعضلات.

التفاح المجفف

قد لا يحتوي التفاح المجفف على العديد من العناصر الغذائية مثل الفواكه المجففة الأخرى، لكنه يميل إلى أن يكون أقل في السعرات الحرارية.

يمكن لأولئك الذين يحبون تناول وجبة خفيفة من حيث الحجم الاستمتاع بالمزيد من التفاح المجفف دون التقليل من السعرات الحرارية اليومية.

بالإضافة إلى ذلك، فهي توفر كمية لا بأس بها من النحاس، الذي يدعم نظام المناعة الصحي وتكوين خلايا الدم الحمراء.

التوت البري المجفف

التوت البري هو طبق مرحب به في العديد من حفلات الأعياد، لكنه يقدم فوائد غذائية على مدار السنة في شكل مجفف.

يشير لونها الغني إلى وجود مضادات أكسدة قوية يمكن أن تساعد في محاربة الجذور الحرة التي تسهم في العديد من المشكلات الصحية.

التوت البري الطازج غني بفيتامين C والعديد من العناصر الغذائية المهمة الأخرى. ومع ذلك، يفقد التوت البري المجفف بعضًا من تلك العناصر الغذائية أثناء الجفاف.

ومع ذلك، فهي تحتوي على بعض فيتامين C وكمية لا بأس بها من الألياف.

المانجو المجفف

هي فاكهة استوائية تتميز بطعمها الحلو والعديد من الفوائد الصحية، إنها فاكهة موسمية وقابلة للتلف للغاية، ولكن يمكنك الاستمتاع بفوائدها على مدار السنة في شكل مجفف.

تتمتع المانجو المجففة بفترة صلاحية أطول بكثير من نظيرتها الطازجة، ولا تزال تحتوي على قيمة غذائية كبيرة. على سبيل المثال، توفر حصة نصف كوب 33% من الكمية الموصى بها من فيتامين سي.