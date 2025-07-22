السلق.. خضار صيفي يتفوّق على السبانخ والكرنب

يُعد السلق من الخضراوات الورقية التي غالبًا ما يتم تجاهلها لصالح السبانخ والكرنب، لكنه يتميز بلونه الزاهي وقيمته الغذائية العالية، كما أنه ينمو جيدًا حتى في حرارة الصيف؛ ما يجعله خيارًا موسميًّا مثاليًّا.

وبحسب موقع "هيلث" الصحي، فإن السلق غني بمضادات الأكسدة والمركبات النباتية، مثل: بيتا-كاروتين، ولوتين، وبيتالينات، وأبيجينين، التي تتمتع بخصائص مضادة للالتهاب وتساعد على حماية الخلايا من التلف.

ومن أبرز مميزاته احتواؤه على نسبة عالية من فيتامين K، فكوب واحد من السلق النيء يوفر حوالي 250% من القيمة اليومية الموصى بها؛ ما يسهم في تعزيز صحة القلب وتجلط الدم وتكوين العظام. كما أنه غني بالألياف، إذ يحتوي الكوب المطبوخ على 4 غرامات؛ ما يساعد على الهضم، ويعزز الشعور بالشبع، وينظم مستويات السكر في الدم.

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وإضافةً إلى ذلك، يحتوي السلق على كميات كبيرة من فيتامين A وC. كوب واحد من السلق النيء يوفر ما يصل إلى 94% من الاحتياج اليومي لفيتامين A الضروري للرؤية ونمو الخلايا. أما فيتامين C، فيعزز المناعة ويدعم ترميم الأنسجة ويعمل كمضاد أكسدة قوي. ويحتوي أيضًا على معادن مهمة مثل المغنيسيوم، والبوتاسيوم، والحديد، والمنغنيز.

وينصحك الخبراء في مجال الصحة، اختيار السلق ذي السيقان الصلبة، وتجنب الأوراق الذابلة أو اللزجة. ويُحفظ السلق في الثلاجة داخل كيس محكم أو حاوية مغلقة مع منشفة ورقية رطبة ليبقى طازجًا لمدة تصل إلى أسبوع، كما يمكن تجميده نيئًا أو بعد سلقه لمدة أطول.

ويتميز السلق بنكهة خفيفة مع مرارة بسيطة تجعله مناسبًا للطهي ببضع طرائق. يمكن تناول الأوراق والسيقان معًا بعد سلقها، أو إضافتها إلى الشوربة، أو القلي، أو البيض، أو اليخنات، أو الحساء، ويمكن أيضًا تناوله نيئًا في السلطات. إضافة عصرة ليمون أو خل تساعد على موازنة مرارته.

وبفضل لونه الزاهي، وفوائده الصحية، وتعدد استخداماته، يُعد السلق إضافة ممتازة إلى نظامك الغذائي في الصيف.