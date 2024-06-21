اكتئاب الولادة يزيد من مخاطر أمراض القلب لدى النساء

أفاد فريق سويدي بقيادة الدكتورة إيما بران من معهد "كارولينسكا" في ستوكهولم أن ما يسمى بالاكتئاب "في الفترة المحيطة بالولادة" سيرتبط بزيادة احتمال الإصابة بأمراض القلب بنسبة 36% على مدى العشرين عامًا اللاحقة، وفق ما نشره موقع "إنفوباي".

وفي الدراسة، نظر فريق ستوكهولم في السجلات الطبية لأكثر من 55.500 امرأة سويدية تم تشخيص إصابتهن باكتئاب الفترة المحيطة بالولادة بين عامي 2001 و2014، وقارنوها بمجموعة أخرى تضم ما يقرب من 546.000 امرأة سويدية لم يتم تشخيصهن بالاكتئاب في الفترة المحيطة بالولادة.

ووجدت الدراسة، بعد تتبع صحة قلب المرأة حتى عام 2020، أن 6.4% من النساء اللاتي أنجبن في هذا التاريخ أصبن بمشاكل في القلب في عام 2020، مقارنة بـ3.7% فقط من النساء اللاتي لم يعانين من اكتئاب الفترة المحيطة بالولادة. مما يعادل زيادة بنسبة 36% في المخاطر النسبية.

بالإضافة إلى ذلك، لوحظت اتجاهات مماثلة مع ارتفاع ضغط الدم، إذ أصبح حدوثه أكثر احتمالا بنسبة 50% بين النساء المصابات بالاكتئاب في الفترة المحيطة بالولادة وفشل القلب أيضاً بنسبة 36%.

كما وجدت مجموعة فرعية من الدراسة، التي بحثت في مخاطر أمراض القلب بين النساء المصابات باكتئاب الفترة المحيطة بالولادة وأخواتهن غير المصابات، احتمالات أعلى بنسبة 20% للإصابة بأمراض القلب لدى الأخوات اللاتي عانين من الاكتئاب في الفترة المحيطة بالولادة.