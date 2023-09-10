دواء وهمي لعلاج ألم المفاصل!

كشف خبراء عن الطريقة الأكثر فعالية للتخلص من آلام المفاصل وهي تناول دواء وهمي.

فقد أظهرت نتائج التجارب أن فعالية العلاج الوهمي الذي يحقن في المفصل جيدة، ومعدلات الشفاء عالية، بحسب الخبراء.

ويقول الدكتور ألكسندر مياسنيكوف إنه "على الرغم من غرابة الأمر، يبقى للعلاج الوهمي تأثير أكثر وضوحاً على المفاصل في حالات التهاب المفاصل العظمي".

وبين مياسنيكوف، أنه يجب التفاعل مع ألم كل شخص بصورة شخصية، وعلى ضوء ذلك يجب وصف العلاج المناسب له، لأن هذا العلاج مثلاً يمكن أن يساعد مريضاً، في حين هو عديم الفائدة لشخص آخر، بحسب ما نقلت عنه "فيستي. رو".