الزبادي اليوناني.. غذاء خارق أم مجرد ترند صحي؟

أصبح الزبادي اليوناني عنصرًا شائعًا في المطابخ حول العالم، لكن ما مدى صحته فعلاً؟ وفقًا لخبراء التغذية، فإن الزبادي اليوناني لا يتميز فقط بطعمه اللذيذ وتعدد استخداماته، بل يقدم أيضًا العديد من الفوائد الصحية المهمة، خاصةً عند اختياره بعناية وتناوله كجزء من نظام غذائي متوازن.

غني بالبروتين

إحدى أبرز ميزات الزبادي اليوناني هي احتواؤه العالي على البروتين، وذلك بفضل عملية التصفية الفريدة التي تزيل مصل اللبن؛ ما ينتج عنه زبادي أكثر كثافة وتركيزًا.

وتحتوي العبوة بحجم 150 غرامًا من الزبادي اليوناني خالي الدسم على حوالي 15.4 غرام من البروتين، أي أكثر من ضعف الكمية الموجودة في الزبادي العادي.

كما أن الزبادي اليوناني يُعد مصدرًا لـ البروتين الكامل، أي أنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي لا يستطيع الجسم إنتاجها بمفرده.

يدعم صحة الأمعاء

بحسب صحيفة "ذا نيويورك تايمز" يعد الزبادي اليوناني مصدرًا طبيعيًّا لـ البروبيوتيك، وهي "البكتيريا الجيدة" التي تساعد على الحفاظ على صحة ميكروبيوم الأمعاء. وتُظهر بعض الدراسات أن تناول الزبادي بانتظام قد يكون مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون، وإن كانت هناك حاجة لمزيد من الأبحاث لتأكيد العلاقة المباشرة.

أخبار ذات علاقة الزبادي اليوناني أم العادي.. أيهما أكثر فائدة لصحتك؟

غني بالعناصر الغذائية الأساسية

يحتوي الزبادي اليوناني على فيتامين B12، الضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء، والحفاظ على الطاقة، ودعم الجهاز العصبي. كما يوفر نسبة جيدة من الكالسيوم، رغم أن كميته أقل قليلاً من الزبادي العادي بسبب عملية التصفية.

احذر السكريات المضافة

ليست كل أنواع الزبادي اليوناني صحية بالقدر ذاته؛ فالأنواع المنكهة غالبًا ما تحتوي على سكريات مضافة ومواد حافظة. وينصح الخبراء باختيار الزبادي الطبيعي غير المحلى، وتحليته في المنزل باستخدام الفواكه الطازجة أو العسل أو شراب القيقب.

عزّز فوائده بالألياف

رغم احتوائه على البروبيوتيك، لا يحتوي الزبادي اليوناني على الألياف التي تحتاجها تلك البكتيريا المفيدة لتزدهر. لذلك يُنصح بتناوله مع أطعمة غنية بالألياف مثل التوت، المانجو، بذور الشيا، أو الشوفان.

في النهاية، الزبادي اليوناني غذاء غني بالعناصر الغذائية، وعالي البروتين، ويدعم صحة الأمعاء. يمكن أن يكون إضافة صحية ومفيدة لنظامك الغذائي بشرط أن تختار النوع الصحيح وتدمجه مع مكونات طبيعية وغنية بالألياف.













