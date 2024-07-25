أصبح إغلاق الفم بشريط لاصق أثناء النوم أحد الترندات الشائعة على "تيك توك"، حيث يُزعم أن هذه الطريقة تساعد على النوم بعمق أكبر، وتقليل الشخير، وتحسين صحة الفم من خلال تشجيع التنفس عبر الأنف.

ورغم هذه الادعاءات، يحذر الأطباء من مخاطر هذه الممارسة، مؤكدين أنها قد تكون ضارة أكثر مما تنفع.

ويُشير الأطباء إلى أن ربط الفم بشريط لاصق يمكن أن يتسبب في مشاكل صحية خطيرة، وأن ربط الفم لا يحل المشكلات الأساسية، مثل: انقطاع التنفس أثناء النوم أو انسداد مجرى الهواء، وقد يزيد صعوبة التنفس.

كما قد يكون خطيرًا للأشخاص الذين يعانون انسداد الأنف بسبب الحساسية أو مشاكل الجيوب الأنفية، إذ يمكن أن يتسبب في نقص الأكسجين أثناء النوم.

وأشارت الدكتورة كاثرين بولينج، إلى أن لصق الشفاه يمكن أن يؤدي إلى سحجات وجروح، ويشكل خطرًا إضافيًا في حالات التقيؤ أثناء النوم، ما قد يسبب الاختناق.

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وينصح الأطباء باتباع خطوات مثبتة لتحسين جودة النوم؛ من أبرزها تقليل استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم لتجنب تأثير الضوء الأزرق على إنتاج هرمون الميلاتونين. بدلاً من ذلك، يمكن قراءة كتاب ورقي، والاستماع إلى كتاب صوتي، أو ممارسة التأمل.

كما يمكن تحسين بيئة النوم باستخدام ستائر معتمة أو آلة ضوضاء بيضاء، وإذا كنت تعاني الشخير أو مشاكل في التنفس أثناء النوم، من الأفضل استشارة طبيب مختص لتحديد السبب الكامن ومعالجة أي حالات صحية محتملة.