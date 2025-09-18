الجيش الإسرائيلي ينذر سكان مدرستين تؤويان نازحين مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة بالإخلاء

متى يصبح التبول المتكرر مؤشرًا على مشاكل صحية خطيرة؟

التبول في الحمامالمصدر: istock
إرم نيوز
إرم نيوز

حذر جراح المسالك البولية حامد عبودي من أن التبول أكثر من 10 مرات يوميًّا قد يشير إلى مشاكل صحية خطيرة، مثل: التهابات المسالك البولية، السكري، أو حتى سرطان المثانة.  

ورغم أن شرب كميات كافية من الماء يُعد أمرًا صحيًّا، أشار عبودي إلى أن الذهاب إلى الحمام أكثر من تسع مرات أو أقل من ست مرات يوميًّا، خصوصًا في منتصف العمر، قد يكون غير طبيعي.  

وبحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، يُوصى بتناول 6 إلى 8 أكواب من السوائل يوميًّا، أي ما يعادل 1.2 لتر.

لكن المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي يمكن أن تُحفز المثانة وتزيد نشاطها؛ ما يؤدي إلى مشاكل لاحقًا.  

وأوضح عبودي أن البالغين دون سن الـ60 عادةً ما يتبولون من 5 إلى 8 مرات خلال النهار، ومرة واحدة ليلًا، وأن أي زيادة ملحوظة تستدعي الانتباه.  

وأضاف أن أكثر من نصف النساء يُصبن بعدوى المسالك البولية مرة واحدة على الأقل في حياتهن، وتشمل الأعراض: ألمًا أسفل البطن، تكرار التبول، وإحساسًا بالحرقان أثناء التبول.

وقال عبودي، إن زيادة تكرار التبول تعتبر علامة واضحة على وجود التهابات في المسالك البولية، والتي إذا تُركت دون علاج قد تتحول إلى حالة مزمنة تزيد مخاطر الفشل الكلوي، والإنتان، وحتى الإصابة بسرطان المثانة.

وأشار إلى أن التبول المتكرر في فترة المراهقة، الناتج عن التغيرات الهرمونية المرتبطة بالبلوغ، عادة ما لا يكون مدعاة للقلق، لكن إذا استمر هذا التبول بكثرة في مرحلة البلوغ، فقد تكون أسبابه: التهابات المسالك البولية، أو مرض السكري، أو في حالات نادرة سرطان المثانة.

