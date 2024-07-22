كشف تحليل شامل لـ 154 دراسة أن الأساليب التقليدية لإدارة الغضب، مثل المجهود البدني والتصرفات العدوانية، قد لا تكون فعالة كما كان يُعتقد سابقا.

وبحسب تقرير نشره موقع the conversation، يفحص هذا التحليل تأثير الأنشطة التي ترفع أو تقلل من الإثارة الفسيولوجية على الغضب والعدوان.

تعديل الإثارة الفسيولوجية

تتميز الإثارة الفسيولوجية، وهو مصطلح يستخدمه الباحثون لوصف حالات اليقظة والطاقة العالية، بزيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم ومعدل التنفس ونشاط الغدد العرقية.

ويمكن أن يؤدي الغضب، الذي يرتبط عادة بالإثارة الفسيولوجية العالية، إلى زيادة العدوان والنتائج السلبية.

وقد وجد التحليل، الذي شمل 10186 مشاركًا، أن الأنشطة التي تهدف إلى تقليل الإثارة، مثل التنفس العميق، واسترخاء العضلات التدريجي، واليوغا، والتأمل، والوعي الذهني، هي أكثر فاعلية بشكل ملحوظ في إدارة الغضب. وتساعد هذه التقنيات على تعديل الإثارة الفسيولوجية، وبالتالي التحكم في الدوافع الغاضبة والعدوانية.

كما كشف التحليل أن الأنشطة المصممة لتقليل الإثارة أثبتت فاعليتها باستمرار عبر مجموعة متنوعة من البيئات والسكان.

وشمل ذلك بيئات مختبرية خاضعة للرقابة، فضلاً عن مواقف العالم الحقيقي، سواء عبر الإنترنت، أو من دون الاتصال بالإنترنت، وفي الإعدادات الجماعية والفردية.

وامتدت فاعلية هذه التقنيات لتشمل مجموعات متنوعة، بمن في ذلك الطلاب وغير الطلاب، والأفراد ذوو الإعاقة وغير ذوي الإعاقة، والمشاركون من مختلف الأجناس والأعمار.

وعلى العكس من ذلك، وُجد أن الأنشطة التي يُعتقد عمومًا أنها تخفف الغضب، مثل ضرب كيس اللكم أو الركض، من المحتمل أن تزيد الإثارة وتفاقم الغضب.

وعلى سبيل المثال، في حين يُوصى بالركض في كثير من الأحيان كنشاط للتخفيف من التوتر، فإن الطبيعة المتكررة للتمرين قد تثير مشاعر الرتابة والإحباط، وبالتالي زيادة الغضب.

من ناحية أخرى، ارتبطت رياضات الكرة الجماعية وفصول التربية البدنية بانخفاض الغضب، ويرجع ذلك على الأرجح إلى طبيعتها الجذابة والإيجابية.

ويتحدى التحليل أيضًا فاعلية التنفيس عن الغضب من خلال أساليب مثل الصراخ أو كسر الأشياء، التي يُنظر إليها عادةً على أنها علاجية.

وتشير النتائج إلى أن مثل هذه الأنشطة قد تؤدي في الواقع إلى زيادة الغضب والعدوان بدلاً من تخفيفهما.

الصحة العاطفية

نظرًا للعواقب المدمرة المحتملة للغضب الذي لا يمكن السيطرة عليه - بدءًا من الصراعات الشخصية إلى حوادث الغضب على الطرق - فإن إستراتيجيات إدارة الغضب الفعالة أمر بالغ الأهمية.

ويسلط التحليل الضوء على أهمية التقنيات غير المكلفة، التي يسهل الوصول إليها مثل التنفس العميق والوعي الذهني، إذ لا تقدم هذه الأساليب حلولاً عملية لإدارة الغضب فحسب، بل تعزز أيضًا رفاهية مجتمعية أفضل.

ويؤكد التحليل الحاجة إلى اعتماد أساليب إدارة الغضب القائمة على الأدلة على نطاق أوسع، فمن خلال التركيز على الإستراتيجيات التي تقلل الإثارة بشكل فعال، يمكن للأفراد إدارة غضبهم بشكل أفضل، وتحسين صحتهم العاطفية بشكل عام.