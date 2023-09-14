إسرائيل تدعو لارتداء الكمامة خشية تفشي كورونا

دفع ازدياد مصابي فيروس كورونا الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات، وزارة الصحة الإسرائيلية إلى دعوة فئات محددة لارتداء الكمامة خلال الأعياد اليهودية.

وأكدت الصحة الاسرائيلية صباح الخميس، مراقبتها تطورات فيروس كورونا ومتحوّراته، لافتة إلى "ارتفاع معتدل" في عدد المصابين الذين يتلقّون العلاج في المستشفيات.

وقالت الوزارة إنه "بمناسبة الأعياد ونتيجة لارتفاع نسبة الإصابة بالمرض، توصي وزارة الصحّة الفئة المعرّضة للخطر ومن يرغبون في تقليل خطر الإصابة بأن يرتدوا الكمامات في الأماكن المغلقة والمكتظة".

كما أوصت أيضًا "بارتداء الكمامة عند الالتقاء بالأشخاص الموجودين في الفئة المعرّضة للخطر".

وتابعت: "من يعاني من أعراض المرض، من المهمّ أن يبقى في الحجر حتّى زوال الأعراض. إذا اضطرّ الشّخص المصاب إلى الخروج، فينصح باستخدام الكمامة".

وأضافت الوزارة: "من المهمّ أن نكون واعين وأن نجري اختبارًا منزليًّا للكشف المبكر إذا كان هناك اشتباه بالإصابة بالمرض".

وكانت إسرائيل أعلنت سابقا عن وجود إصابات بمتحورات فيروس كورونا، وأعلنت عن إعادة فتح المستشفيات لاستقبال الحالات المصابة.