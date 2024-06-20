خبيرة تجميل توضح الطريقة الصحيحة لغسل الشعر (فيديو)

وأثارت هذه النصائح آراءً متباينة بين المتابعين، فقد أشاد بعض الأشخاص بالطريقة الجديدة، معتبرين أنها قد تساعد في تحسين صحة وطول الشعر؛ إذ كتب أحد المتابعين: "لا عجب أن شعري أصبح طويلًا جدًا، لقد كنت أفعل شيئًا صحيحًا تمامًا".

في المقابل، أعرب آخرون عن تشككهم في فعالية هذه النصائح؛ إذ أشار بعضهم إلى أن غسل الشعر بالشامبو مرات متعددة قد يؤدي إلى جفاف الشعر. وأوضح أحد المتابعين: "غسل الشامبو كثيرًا يجعل شعري جافًا"، وأضاف آخر: "أستخدم الشامبو مرة واحدة فقط وأكتفي بالبلسم. هذا كل ما أحتاجه".

ويرى بعض المتابعين أن أفضل طريقة للعناية بالشعر تعتمد على نوع الشعر والعادات الشخصية. فقال أحدهم: "كل شخص مختلف، فما قد يصلح لشخص واحد قد لا يصلح لشخص آخر". وأضاف آخر: "طريقتي تعتمد على مدى شعوري بالكسل خلال اليوم. إنها عملية طويلة جدًا".