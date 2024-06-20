خبيرة تجميل توضح الطريقة الصحيحة لغسل الشعر (فيديو)
تثير نصائح جديدة لغسل الشعر جدلاً واسعًا بين مستخدمي"التيك توك"، حيث قدمت خبيرة التجميل المعروفة على المنصة باسم "tspaappleton"، طريقة صحيحة لغسل الشعر، زاعمة أننا ربما كنا نقوم بذلك بشكل خاطئ لسنوات.
ووفقًا لخبيرة التجميل، يجب عليك غسل شعرك بالشامبو ثم شطفه ثم غسله بالشامبو مرة أخرى، ثم يجب عليك ترطيب شعرك قبل وضع مرطب الشعر وواقي الحرارة.
وذكرت إنه يجب عليك استخدام مصل الشعر أو زيت الشعر، ليمنحك هذا التوهج فائق اللمعان. إنها عملية طويلة جدًا، وهذا ما ترك الكثير من الناس منقسمين.
وأثارت هذه النصائح آراءً متباينة بين المتابعين، فقد أشاد بعض الأشخاص بالطريقة الجديدة، معتبرين أنها قد تساعد في تحسين صحة وطول الشعر؛ إذ كتب أحد المتابعين: "لا عجب أن شعري أصبح طويلًا جدًا، لقد كنت أفعل شيئًا صحيحًا تمامًا".
في المقابل، أعرب آخرون عن تشككهم في فعالية هذه النصائح؛ إذ أشار بعضهم إلى أن غسل الشعر بالشامبو مرات متعددة قد يؤدي إلى جفاف الشعر. وأوضح أحد المتابعين: "غسل الشامبو كثيرًا يجعل شعري جافًا"، وأضاف آخر: "أستخدم الشامبو مرة واحدة فقط وأكتفي بالبلسم. هذا كل ما أحتاجه".
ويرى بعض المتابعين أن أفضل طريقة للعناية بالشعر تعتمد على نوع الشعر والعادات الشخصية. فقال أحدهم: "كل شخص مختلف، فما قد يصلح لشخص واحد قد لا يصلح لشخص آخر". وأضاف آخر: "طريقتي تعتمد على مدى شعوري بالكسل خلال اليوم. إنها عملية طويلة جدًا".