أمريكا.. ملايين الدولارات لإيجاد علاجات لآثار المخدرات

خصصت الولايات المتحدة الأمريكية ملايين الدولارات من الأموال الفدرالية، لإجراء أبحاث من شأنها إيجاد علاجات لآثار المخدرات، وذلك في إطار كفاحها لأزمة مخدرات غير مسبوقة، وفقًا لما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه توفي أكثر من 100 ألف أمريكي في السنتين الماضيتين، بسبب جرعات زائدة من المخدرات، التي تغذيها مادة "الفنتالين" الأفيونية الاصطناعية.

ويرى الباحثون أن علاجات الأجسام المضادة أحادية النسيلة مُكملة للعلاج من إدمان المواد الأفيونية والجرعات الزائدة من العقاقير، رغم أن الأمر قد يستغرق سنوات قبل أن تصبح العلاجات المرتقبة متاحة.

ومنحت الحكومة الفدرالية، بحسب الصحيف، نحو 15 مليون دولار لإجراء أبحاث حول جسم مضاد أحادي النسيلة، يستهدف مادة "الفنتالين"، التي تعتبر أكثر أنواع المخدرات فتكًا في شوارع أمريكا، وذلك عن طريق الارتباط بجزيئاته قبل أن تتمكن من غزو الدماغ وإيقاف التنفس.

وتروج شركة التكنولوجيا الحيوية "سيسيشن ثيرابيوتيكس" للأجسام المضادة احادية النسيلة كوسيلة لمنع الجرعات الزائدة، وأيضًا كوسيلة لعلاج إدمان المواد الأفيونية.