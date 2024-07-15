كيف تحمي عظامك من أمراض منتصف العمر؟

نصح تقرير لصحيفة "التايمز" بإجراء تمارين مخصصة لحماية العظام التي تفقد كثافتها وتصبح هشة معرضة للكسور في مرحلة منتصف العمر.

وقالت الصحيفة، إن هشاشة العظام حالة تجعل العظام أكثر عرضة للإصابة على 21.9% من النساء و6.7% من الرجال فوق سن الخمسين.

وترتبط هشاشة العظام بعوامل مختلفة مثل العامل الوراثي، وعدم ممارسة التمارين الرياضية، ونقص الفيتامينات، خاصةً لدى النساء بعد سنّ اليأس اللاتي يعانين من تسارع في ضعف العظام؛ بسبب انخفاض مستويات هرمون الإستروجين.

ويقول التقرير، إن دمج تمارين تقوية العظام منخفضة التأثير في الروتين الرياضي يساعد على تقوية المناطق الرئيسية مثل الوركين، والعمود الفقري، والكتفين.

ويوصي الخبراء بممارسة تمارين الرفع الميتة لتعزيز قوة العظام، إذ تبين أن نصف ساعة من تمارين رفع الأثقال مرتين في الأسبوع تزيد من كثافة العظام لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

ووجد أن الجري له تأثير وقائي على الركبتين، طالما تم اتخاذ الاحتياطات المناسبة، مثل استخدام الأحذية المبطنة، وممارسة تمارين الإطالة الديناميكية قبل الجري.

وبالنسبة للسيدات اللاتي لا يفضلن رفع الأثقال أو الجري، يمكن ممارسة البادل، وهي رياضة مضرب تشبه التنس، مفيدة أيضاً لصحة العظام، بحسب التقرير.

كما يمكن لتمارين رباط المقاومة، مثل تمارين القرفصاء، أن تقوي عظام الوركين والعمود الفقري دون الحاجة إلى أوزان ثقيلة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأنشطة منخفضة التأثير مثل اليوغا، وتحديداً وضعية الشجرة، أن تساعد في تحفيز وتقوية عظام الوركين والعمود الفقري.