تحذير علمي لـ"عشاق السهر": الوفاة المبكرة تتربص بكم!

"قد يموتون مبكرا"، هذه خلاصة دراسة جديدة حول الذين يفضلون السهر حتى ساعات الصباح ويستيقظون في وقت متأخر.

وكشفت دراسة، نُشرت في مجلة "Chronobiology International"، أن النمط الزمني للنوم الذي يذهب فيه الشخص إلى الفراش متأخرا ويستيقظ في وقت متأخر من النهار، أو ما يسمى بـ"البومة الليلية"، يؤدي إلى الوفاة في وقت أبكر مقارنة بمن ينامون ويستيقظون باكرا.

وقال الباحث في المعهد الفنلندي للصحة المهنية، كريستر هوبلين، لشبكة "سي إن إن"، إن الذين يتأخرون في النوم يكونون أكثر عرضة لخطر اتباع عادات غير صحية، وبين أن زيادة خطر الوفاة المرتبط بكونك شخصا مسائيا محباً للسهر، ترجع بشكل أساسي إلى زيادة استهلاك التبغ أو الكحول والعادات الخاطئة.

ووفق تقارير إعلامية، فقد أظهرت نتائج دراسة هوبلين أن أصحاب عادة "البومة الليلية" يزيد خطر الوفاة المبكرة لديهم بنسبة 9% مقارنة بمن يستيقظون مبكرا، أو من يطلق عليهم "طيور الصباح".