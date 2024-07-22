منذ مئات السنين، يعد استخدام زيوت الشعر مثل جوز الهند والأرغان والخروع الحل الفعال لمشاكل التقصف والتساقط والجفاف، خصوصًا أن هذه الزيوت تُوفر ترطيبًا عميقًا وتعزز نمو الشعر.

ورغم الفوائد المتعددة يؤكد خبراء في مجال الصحة، أن الزيوت قد تسبب لك بعض المشاكل لذلك يُنصح باختيار الزيت المناسب واستخدامه بحكمة لتحقيق أفضل النتائج.

وفي تقرير لموقع "ميرور" البريطاني، ذكر الخبراء المخاطر المرتبطة باستخدام زيوت الشعر على النحو الآتي:

انسداد المسامات

قد تسد الزيوت المسامات في فروة الرأس، ما ينتج عنه بعض المشاكل مثل حب الشباب والقشرة.

ثقل الشعر

من الممكن أن تجعل الزيوت الشعر يبدو دهنيًا وثقيلًا، خصوصًا الشعر الناعم.

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عدم الفعالية لبعض أنواع الشعر

قد تكون الزيوت غير مناسبة لفروة الرأس الدهنية أو الشعر المجعد، الذي يمكن أن يتراكم عليه الزيت.

وهنا بعض النصائح لاستخدام الزيوت بشكل صحيح:

اختيار الزيت المناسب

استخدم زيوت خفيفة مثل الأرغان للشعر الناعم، وزيوت كثيفة مثل جوز الهند للشعر الجاف.

الاعتدال في الاستخدام

يمكن أن يوفر استخدام كمية صغيرة من الزيت الفوائد دون التسبب في مشاكل.

التطبيق الصحيح

التركيز على أطراف الشعر وتجنب وضع الزيت على فروة الرأس لتجنب انسداد المسام.

الغسيل المنتظم

يجب غسل الزيت جيدًا بالأسلوب المعتاد، وعدم تركه على الشعر لساعات طويلة.

وإذا كانت الزيوت التقليدية لا تناسبك، يمكنك استخدام الأمصال، بوصفها خفيفة الوزن وتوفر اللمعان والحماية، كذلك أقنعة الشعر توفر تكييفًا عميقًا وتغذية دون تراكم.