ما علاقة الخل بالاكتئاب؟

أظهرت دراسة جديدة أن تناول الخل يوميًّا قد يسهم في تخفيف أعراض الاكتئاب، ما يفتح المجال أمام استخدام الخل جزءًا من العلاجات المستقبلية.

وقاد الدراسة فريق من جامعة ولاية أريزونا، إذ قُسِّم 28 شخصًا بالغًا يعانون زيادة الوزن، ولكنهم بصحة جيدة إلى مجموعتين: إحداهما تناولت ملعقتين كبيرتين من خل النبيذ الأحمر يوميًّا، والأخرى تناولت حبة تحتوي على كمية صغيرة من الخل.

وعلى مدى أربعة أسابيع، قُيِّم المشاركون من خلال استبيانين للصحة العقلية، أظهرت النتائج انخفاضًا بنسبة 42% في أعراض الاكتئاب لدى المجموعة التي تناولت كمية أكبر من الخل، مقارنة بانخفاض بنسبة 18% في المجموعة الأخرى.

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ورغم أن حجم العينة كان صغيرًا، وأن المرضى كانوا يعانون اكتئابًا منخفض المستوى، فإن الباحثين يرون أن النتائج تستحق مزيدًا من الدراسة، خاصة بالنظر إلى الحاجة الملحة لعلاجات مساعدة آمنة وفاعلة لأعراض الاكتئاب.

وشدد الباحثون على أهمية إجراء مزيد من الأبحاث لفهم أفضل لآثار الخل على الأشخاص المصابين بالاكتئاب السريري، وعلى أولئك الذين يتناولون أدوية مضادة للاكتئاب، وذلك من خلال دراسات أوسع حجمًا.