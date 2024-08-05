بعد تمرين مكثف للجزء العلوي من الجسم، قد تشعر بتيبس في العضلات، وقد تستيقظ في صباح اليوم التالي لتجد كتلة صغيرة مؤلمة تحت الجلد، تُعرف غالباً بعقدة العضلة.

هذا الانزعاج، الذي يبدو وكأنه كرة صلبة داخل العضلة، يمكن أن يسبب الألم، ويحدّ من نطاق الحركة. لذا؛ وبحسب تقرير نشره موقع The Conversation، فإن فهم عقد العضلات وكيفية التعامل معها أمر حيوي للحفاظ على صحة العضلات وأدائها بشكل مثالي.

ما هي عقد العضلات؟

وعقد العضلات، المعروفة علميًّا باسم نقاط الضغط العضلي، هي مناطق صغيرة مشدودة داخل العضلة قد تصبح ملتهبة وحساسة. ويلعب الغشاء الواقي، وهو طبقة رقيقة من الأنسجة الضامة التي تحيط بالعضلات، دوراً رئيسياً في هذه العقد.

وعندما تتعرض العضلة للضغط أو الإصابة، حتى بشكل طفيف، يمكن أن يتسبب ذلك في التهاب الأنسجة العضلية والأنسجة المحيطة بها، مما يؤدي إلى ظهور نقطة ضغط عضلي، توصف غالباً بأنها كتلة تشبه كرة الزجاج أو كرة الغولف.

ولا تظهر هذه النقاط في فحوصات التصوير الطبي التقليدية، وما زالت الآليات الفيزيولوجية الدقيقة وراء تكوينها قيد الدراسة. ومع ذلك، من المعروف أن عقد العضلات تتشكل في الغالب نتيجة الأنشطة البدنية الجديدة أو المكثفة.

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كيف يتم علاج العقد العضلية؟

وتشمل معالجة عقد العضلات استراتيجيات للوقاية والعلاج. واحدة من أبسط الطرق هي السماح للعضلات بالتعافي بشكل طبيعي، إذ ستزول معظم عقد العضلات من تلقاء نفسها خلال أسبوع إلى أسبوعين مع تأقلم العضلات مع الضغط الجديد. ومع ذلك، هناك عدة تقنيات يمكن أن تسرع من هذه العملية.

يعتبر العلاج بالتدليك طريقة شائعة للتخفيف من عقد العضلات، فمن خلال تطبيق الضغط على المنطقة المتأثرة، يساعد التدليك في استرخاء العضلات المشدودة وتحسين تدفق الدم.

تقنية أخرى، تسمى "الوخز الجاف"، وتتضمن إدخال إبرة رفيعة في نقطة الضغط لتفتيت الأنسجة الملتهبة وتعزيز الدورة الدموية. كما يستخدم التحفيز الكهربائي لتقليل توتر العضلات وتعزيز الشفاء عن طريق زيادة تدفق الدم.

وبالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن حلول فعالة من حيث التكلفة في المنزل، فإن التمدد والإفراج الذاتي للأنسجة العضلية هما تقنيتان فعالتان. ويمكن أن يكون التمدد مفيداً بشكل خاص للأفراد الذين يقضون ساعات طويلة في أوضاع ثابتة. لذا؛ فإن إدراج تمارين تمدد بسيطة، مثل تدوير الكتفين والرقبة، يمكن أن يساعد على تخفيف توتر العضلات ومنع ظهور العقد.

أما الإفراج الذاتي للأنسجة العضلية، فيتضمن استخدام أدوات مثل الأسطوانات الرغوية أو كرات اللاكروس أو أنابيب البولي فينيل كلوريد لتطبيق الضغط على العضلات المشدودة. ومن خلال تمرير الأداة على المنطقة المتأثرة، يمكن تطبيق درجات مختلفة من الضغط، مما يساعد على تحرير توتر العضلات وتحسين الدورة الدموية. كما يمكن تنفيذ هذه التقنية على مجموعات العضلات المختلفة، وهي وسيلة عملية لإدارة عقد العضلات في المنزل.