تحذيرات من تفشٍ محتمل لداء الكلب في بالي

حذّرت السلطات الصحية في إندونيسيا من تفشٍّ محتمل لداء الكلب في جزيرة بالي، إحدى أشهر الوجهات السياحية في آسيا، بعد تسجيل بضع حالات تعرَّض فيها أشخاص لعضات من حيوانات يُشتبه في إصابتها بالمرض خلال شهر يوليو الجاري.

وأشارت التقارير إلى أن أكثر المناطق تضررًا تشمل ساوث كوتا، التي تضم مقاصد سياحية بارزة، مثل: نوسا دوا وجيمباران، إضافة إلى شاطئي بيريرينان وسيسيه القريبين من منطقة كانجو.

وبحسب الوكالة الألمانية، فقد وجّه مكتب الشؤون البيطرية في الجزيرة بحملة تطعيم مكثفة للكلاب الضالة في تلك المناطق، في إطار محاولة لاحتواء انتشار المرض.

وفي ضوء التطورات، أصدرت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا تحذيرات سفر لمواطنيها تنبه إلى خطر الإصابة بـداء الكلب في بالي، داعية السائحين إلى اتخاذ الحيطة والحذر.