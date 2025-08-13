"مخاطر هضمية".. أدوية حرقة المعدة تضر أكثر مما تنفع

حذّرت الصيدلانية البريطانية، ديبورا غرايسون، من الاستخدام المطوّل لأدوية حرقة المعدة وارتجاع المريء، خاصة مثبطات مضخة البروتون مثل "أوميبرازول"، لما لها من آثار سلبية في صحة الجهاز الهضمي.

وفي فيديو نشرته على "تيك توك" حصد أكثر من 42 ألف مشاهدة، وفقًا لـ"الديلي ميل"، أوضحت غرايسون أن "أوميبرازول" يوقف إنتاج حمض المعدة مؤقتًا لتخفيف الأعراض، لكنه قد يؤدي مع الوقت إلى الانتفاخ، والغثيان، وزيادة الوزن، ونقص فيتامينات ضرورية مثل B12 والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم.

وبيّنت أن تقليل الحمض يُضعف الهضم، ويزيد احتمالية العدوى، ويؤدي إلى أعراض معوية مشابهة لمتلازمة القولون العصبي، بالإضافة إلى زيادة خطر البكتيريا الضارة مثل المطثية العسيرة وSIBO.

وشددت غرايسون على أهمية تغيير نمط الحياة لتخفيف الأعراض، مثل تناول الطعام ببطء، تجنب الأجهزة أثناء الأكل، والتنفس الهادئ، إلى جانب الابتعاد عن الأطعمة المحفزة كالشوكولاتة والقهوة والطماطم والحمضيات. كما نصحت بعدم النوم مباشرة بعد الأكل.

وحذّرت من الإفراط في استخدام هذه الأدوية، خاصة أن نحو 40% من المرضى لا يستفيدون منها، مما قد يؤدي إلى الاعتماد عليها دون فائدة وزيادة المخاطر الصحية على المدى الطويل.