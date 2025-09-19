3 إشارات مبكرة قد تنذر بمرض الزهايمر والخرف

أحيانًا ننسى جميعًا أشياء أو نشعر بتشتت أكثر من المعتاد، ومن السهل إرجاع ذلك إلى التوتر أو التقدم في السن.

لكن قد تكون هذه الهفوات العرضية في الواقع علامات مبكرة لمرض أكثر خطورة، مثل الزهايمر أو الخرف.

ويشارك عالم الأعصاب روبرت دبليو بي لوف في منشوره على إنستغرام أهم 3 علامات تحذيرية يجب الانتباه إليها في المراحل المبكرة من هذه الحالات.

فقدان الكلمات

يوضح روبرت في منشوره: "العلامة التحذيرية الأولى هي فقدان الكلمات. إذا كنت تواجه صعوبة في تذكر المفردات الصحيحة، أو الوصول إلى الكلمات، أو تذكر الأسماء، فهذه علامة تحذير مبكرة".

سوء اتخاذ القرار

يُفاجئ هذا التحذير المُبكر معظم الناس، حيث يُعدّ اتخاذ القرارات الخاطئة مشكلة، خاصةً في الأمور المالية.

وضع الأشياء في غير مكانها

علامة التحذير المبكرة الثالثة، التي ربما خطرت ببالك، هي وضع الأشياء في غير مكانها.

ففقدان هاتفك أو مفاتيحك أو محفظتك، أو عدم معرفة مكان وضع الأشياء، يُعدّ علامة تحذير مبكرة للخرف.

كيفية تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر

اكتساب المعرفة.

إعطاء الأولوية للنوم.

تناول المكملات الغذائية المفيدة للدماغ.