3 إشارات مبكرة قد تنذر بمرض الزهايمر والخرف

اليونيسيف: مسلحون في غزة استولوا على 4 شاحنات مساعدات
أحيانًا ننسى جميعًا أشياء أو نشعر بتشتت أكثر من المعتاد، ومن السهل إرجاع ذلك إلى التوتر أو التقدم في السن.
لكن قد تكون هذه الهفوات العرضية في الواقع علامات مبكرة لمرض أكثر خطورة، مثل الزهايمر أو الخرف.
ويشارك عالم الأعصاب روبرت دبليو بي لوف في منشوره على إنستغرام أهم 3 علامات تحذيرية يجب الانتباه إليها في المراحل المبكرة من هذه الحالات.
يوضح روبرت في منشوره: "العلامة التحذيرية الأولى هي فقدان الكلمات. إذا كنت تواجه صعوبة في تذكر المفردات الصحيحة، أو الوصول إلى الكلمات، أو تذكر الأسماء، فهذه علامة تحذير مبكرة".
يُفاجئ هذا التحذير المُبكر معظم الناس، حيث يُعدّ اتخاذ القرارات الخاطئة مشكلة، خاصةً في الأمور المالية.
علامة التحذير المبكرة الثالثة، التي ربما خطرت ببالك، هي وضع الأشياء في غير مكانها.
ففقدان هاتفك أو مفاتيحك أو محفظتك، أو عدم معرفة مكان وضع الأشياء، يُعدّ علامة تحذير مبكرة للخرف.
اكتساب المعرفة.
إعطاء الأولوية للنوم.
تناول المكملات الغذائية المفيدة للدماغ.