أمريكا.. توصية محتملة قد تهدد بانتشار الماريغوانا

وأشارت الصحيفة إلى أن توصية وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بتخفيف القيود على الماريغوانا تشكل فرصة أكبر لوصول أوسع لهذه المادة المخدرة.

ويقول خبراء إنه في حين أن هذه التوصية لن تصل إلى حد اعتمادها كتشريع وطني يسمح باستخدام الماريغوانا على نطاق واسع، إلا أنها ستسهم في مساعدة شركات القنب المتعثرة في الولايات الأمريكية التي أجازت استخدام الماريغوانا بشكل قانوني، كما يمكنها إزالة الحواجز أمام استخدام الماريغوانا في البحوث العلمية.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة مكافحة المخدرات رفضت طلبات سابقة لحاكمين ديمقراطيين في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما لتغيير تصنيف هذه المادة المخدرة، حيث أشارت إدارة مكافحة المخدرات في حينه إلى "مخاوف من احتمال تعاطي القنب على نطاق واسع، بالإضافة إلى عدم وجود استخدام طبي مقبول للماريغوانا في الولايات المتحدة، وافتقار هذا الاستخدام إلى مستوى مقبول من السلامة حتى ولو كان تحت إشراف طبي".

خبراء يحذرون.. الأمر مختلف هذه المرة

ويحذر خبراء أمريكيون من أن توصية وزارة الصحة والخدمات الإنسانية هذه المرة تأتي استجابة لطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن بإعادة جدولة تصنيف الماريغوانا، وفي حال اعتماد إدارة مكافحة المخدرات لهذه التوصية فسيتم وضع الماريغوانا في نفس فئة المنشطات والكيتامين والتستوستيرون والتي يمكن صرفها بوصفة طبية.