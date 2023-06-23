دراسة حديثة تدق ناقوس الخطر بشأن مرضى السكري

دقت دراسة علمية حديثة، نشرتها مجلة "لانسيت" الطبية، أمس الخميس، ناقوس الخطر بشأن ارتفاع متوقع في عدد الأشخاص المصابين بمرض السكري حول العالم.

والسكري داء مزمن يصيب الإنسان عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج كمية كافية من الإنسولين، أو عندما يعجز الجسم عن استخدام الإنسولين الذي تنتجه بشكل فعال، ويؤدي إلى زيادة تركيز الغلوكوز في الدم، حسب ما ذكرته رويترز.

وأشارت الدراسة إلى أن عدد البالغين المصابين بالمرض في العالم سيرتفع إلى أكثر من 1.3 مليار شخص بحلول عام 2050، أي ضعف الرقم المسجل عام 2021.

وجاء في الدراسة أن "نمط الزيادة في معدل الإصابة ليس واحدا على مستوى العالم، إذ من المتوقع أن تصل معدلات انتشار المرض إلى 16.8% في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وإلى 11.3% في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بحلول عام 2050، مقارنة بنحو 9.8 بالمئة على مستوى العالم".