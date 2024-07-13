نجح شاب في السعودية، بإنقاص وزنه 30 كيلوغراماً في فترة ستة أشهر قبيل خضوعه لعملية تكميم (قص جزء من المعدة) تساعده على التخلص من معاناته من السمنة المفرطة.

وكان عبدالله يعاني من مشاكل صحية كثيرة، بينها صعوبة في التنفس، بعدما وصل وزنه إلى 260 كيلوغراماً، ويقرر الأطباء إجراء عملية تكميم معدة له، تكللت بالنجاح كما قال في مقابلة مع قناة "الإخبارية" الرسمية.

أخبار ذات علاقة السعودية.. نقل 3 قلوب وزرعها لمرضى في عملية متزامنة‎

وبدأت خطة الطبيب العلاجية لمريضه البدين، بحمية غذائية مع استخدام حقن طبية مخصصة لإنقاص الوزن، لينجح الشاب بعد التزامه بالبرنامج الذي وصفه له الطبيب، بخسارة 30 كيلوغراماً.

وقال استشاري جراحة السمنة الذي أجرى عملية التكميم، عبد الله العتيبي، إن خضوع الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، لبرنامج إنقاص وزن قبل إجراء عملية التكميم، مهم جداً.

وأشاد الطبيب الذي كان يتحدث بجانب مريضه بعد العملية، بنجاح الشاب في خسارة ذلك الوزن في ستة أشهر، بينما يتطلع لخسارة المزيد بعد نجاح العملية.

ويعاني كثير من الأشخاص الذين أجروا عمليات تكميم، من عدم قدرتهم على الانضباط في تناول الطعام وفق نصائح الأطباء، ليواجهوا خطر العودة لوزنهم السابق.

ولم يكشف الشاب عن السبب الذي أدى إلى لبدانته المفرطة، لكنه أشار لمعاناته مع مشاكل صحية دون أن يكشف تفاصيلها.