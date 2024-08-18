أصبحت المقالي الهوائية شائعة كبديل صحي لعملية القلي التقليدية، حيث تتيح الحصول على طعام مقرمش مع استخدام قليل جدًا من الزيت.

ومع ذلك، بحسب تقرير نشره موقع "news18"، ظهرت مخاوف، مؤخرًا، حول احتمال إطلاق هذه الأجهزة لمواد سامة، خاصة عند تلف الطلاء غير اللاصق داخلها.

"مخاطر ضئيلة"

وتناول الطبيب البريطاني "كاران راج" هذه المخاوف مؤخرًا، مطمئنًا المستهلكين بأن المخاطر تكون ضئيلة عندما يتم استخدام المقالي الهوائية وصيانتها بشكل صحيح.

وأوضح الدكتور أن القلق الرئيس ينبع من المواد المستخدمة في الطلاءات غير اللاصقة، والتي تُعرف بالمواد "الكيميائية الأبدية"، وتشمل التفلون، مؤكدًا أن هذه المواد لا تشكل خطرًا إلا عندما تتلف أو تتحلل، مما قد يسمح للمواد الكيميائية الضارة بالتسرب إلى الطعام.

وقال الدكتور راج "أكبر قلق يدور حول المواد غير اللاصقة المستخدمة في المقالي الهوائية. في الواقع، يكون خطر تسرب المواد الكيميائية السامة إلى طعامك ضئيلًا إلا إذا تم الإضرار بالسطح غير اللاصق. وللحفاظ على الطلاء من التلف، من المهم التعامل مع المقلاة الهوائية بحذر.“

أخبار ذات علاقة أخطاء شائعة ترتكبها عند استخدام المقلاة الهوائية

نصائح للحفاظ على المقلاة الهوائية

وقدم الدكتور راج نصائح عملية للحفاظ على سلامة الطلاء غير اللاصق، حيث أوصى باستخدام أدوات خشبية أو سيليكونية بدلاً من الأدوات المعدنية التي يمكن أن تخدش وتلحق الضرر بالسطح. كما نصح بتجنب استخدام أدوات تنظيف خشنة عند تنظيف الجهاز.

ولمن يشعرون بقلق خاص بشأن المخاطر المحتملة، اقترح الدكتور راج التفكير في استخدام المقالي الهوائية المصنوعة من مواد بديلة مثل السيراميك أو الفولاذ المقاوم للصدأ.

وفي استجابة لنصائح الدكتور راج، شارك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أفكارهم، إذ قدم بعضهم حلولًا عملية، مثل استخدام الفلاتر الورقية بدلاً من بطانات السيليكون في المقلاة الهوائية.

وبشكل عام، ورغم وجود مخاوف بشأن المقالي الهوائية والسموم، يؤكد الخبراء أن الصيانة والاستخدام الصحيحين يمكن أن يخفّفا من هذه المخاطر، مما يسمح للمستهلكين بالاستمرار في الاستمتاع بوجباتهم المقلية بالهواء بشكل آمن.