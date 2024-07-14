توصل علماء من جامعة كاليفورنيا، إلى اكتشاف مذهل، قادر على إحداث تغيير في مرض السمنة، إذ تمكنوا من تحديد البروتين المسؤول عن مخزون الدهون.

ووفقًا لِما نشرته "نيو أطلس"، فقد استنتج باحثون أنه من خلال قمع بروتين واحد فقط، يمكن لمخزون الدهون البيضاء أن يتحول إلى دهون حارقة للسعرات الحرارية.

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ووفق باحثين، فإنه من خلال قمع البروتين KLF-15K، الذي سبق تحديد دوره في عملية التمثيل الغذائي للخلايا، ويعد أكثر وفرة في الدهون البنية والرملية اللون الحارقة للسعرات الحرارية، يمكن للخلايا نفسها تغيير وظيفتها.

وبيّنت الدراسة أن قمع بروتين KLF-15 يحوّل خلايا الدهون البيضاء إلى خلايا دهنية بنية اللون.

ويفند هذا الاعتقاد السائد بأن الخلايا الجذعية مطلوبة منذ البداية، إذ يكفي من خلال قمع KLF-15 تسريع فقدان الوزن بشكل فعال على المدى الطويل.