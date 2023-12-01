نساء مواليد 1981 وما بعد يواجهن تحديات صحية وعقلية
سلّط تقرير حديث الضوء على الاتجاهات المثيرة للقلق في صحة وسلامة نساء جيل الألفية الحالية والجيل الرقمي، مما يشير إلى تراجع التقدم المحرز في صحة المرأة منذ الستينيات من القرن الماضي.
وبحسب موقع "abc news"، يشير التحليل، الذي يركز على النساء في العشرينات وأوائل الثلاثينيات، إلى أن النساء الأصغر سنًا يواجهن، اليوم، مخاطر متزايدة على سلامتهن الجسدية والعقلية مقارنة بأسلافهن.
وعلى النقيض من التقدم الذي شهدته صحة المرأة في الأجيال السابقة، يعرض التقرير إحصائيات مؤلمة للنساء المولودات، بعد العام 1981، كاشفًا أن هذه الفئة تواجه زيادة في التعرض للانتحار والوفيات أثناء الولادة والقتل مقارنة بنساء الأجيال السابقة.
وعلى الرغم من الخطوات التي قطعتها الأجيال الشابة في الوصول إلى فرص تعليمية أفضل ووظائف ذات رواتب أعلى، فإن العوائق الهيكلية التي تعترض الصحة والسلامة تعوق قدرتهم على تحقيق إمكاناتهم الكاملة.
عوامل زيادة التحديات
ويحدد التقرير عدة عوامل تساهم في التحديات التي تواجهها نساء جيل الألفية الحالية والجيل الرقمي، منها الآثار الضارة للمحتوى السلبي المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والتداعيات المتبقية لجائحة كوفيد-19، والانقسامات السياسية المتزايدة، وتصاعد التضخم. بالإضافة إلى ذلك، يلقي التقرير باللوم على القيود المفروضة على الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية.
ومن خلال تعريف جيل الألفية بأنهم أولئك الذين وُلدوا بين عامي 1981 و1999، والجيل الرقمي كأفراد ولدوا في العام 2000 وما بعده، يلفت التقرير الانتباه إلى الواقع المرير المتمثل في أن النساء الأصغر سنًا يعانين من انعكاس مكاسب الصحة والسلامة التي حققتها الأجيال السابقة، وأبرزها الارتفاع الكبير في معدلات الانتحار بين إناث الجيل الرقمي، حيث قفزت من 3 لكل 100 ألف في الستينيات والسبعينيات إلى مستوى غير مسبوق يبلغ 5 لكل 100 ألف اليوم. وبالمثل، ارتفعت معدلات الوفيات بعد الولادة بين نساء الألفية بشكل ملحوظ، حيث بلغت حوالي 30 حالة وفاة لكل 100 ألف مقارنة بـ 19 حالة وفاة لكل 100 ألف قبل عقد من الزمن.
ومع ذلك، أبرز التقرير جانبًا إيجابيًا، مشيرًا إلى وجود انخفاض ملحوظ في معدلات السجن بين النساء لأول مرة منذ 50 عامًا، مما يدل على وجود اتجاه إيجابي وسط التحديات الصحية المثيرة للقلق التي تواجهها الأجيال الشابة من النساء.