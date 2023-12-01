نساء مواليد 1981 وما بعد يواجهن تحديات صحية وعقلية

سلّط تقرير حديث الضوء على الاتجاهات المثيرة للقلق في صحة وسلامة نساء جيل الألفية الحالية والجيل الرقمي، مما يشير إلى تراجع التقدم المحرز في صحة المرأة منذ الستينيات من القرن الماضي.

وبحسب موقع "abc news"، يشير التحليل، الذي يركز على النساء في العشرينات وأوائل الثلاثينيات، إلى أن النساء الأصغر سنًا يواجهن، اليوم، مخاطر متزايدة على سلامتهن الجسدية والعقلية مقارنة بأسلافهن.

وعلى النقيض من التقدم الذي شهدته صحة المرأة في الأجيال السابقة، يعرض التقرير إحصائيات مؤلمة للنساء المولودات، بعد العام 1981، كاشفًا أن هذه الفئة تواجه زيادة في التعرض للانتحار والوفيات أثناء الولادة والقتل مقارنة بنساء الأجيال السابقة.

وعلى الرغم من الخطوات التي قطعتها الأجيال الشابة في الوصول إلى فرص تعليمية أفضل ووظائف ذات رواتب أعلى، فإن العوائق الهيكلية التي تعترض الصحة والسلامة تعوق قدرتهم على تحقيق إمكاناتهم الكاملة.