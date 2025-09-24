كارثة صامتة.. هذا ما يفعله كأس "ميلك شيك" بدماغك

كشفت دراسة جديدة من جامعة جنوب ويلز أن تناول "ميلك شيك" واحد غني بالدهون قد يؤثر سلبًا على وظائف الدماغ ويزيد خطر الإصابة بحالات صحية خطيرة مثل السكتة الدماغية والخرف.

ورغم أن الميلك شيك يُعتبر مشروبًا شهيًّا ومحبوبًا، بنكهات مثل الشوكولاتة والموز والكراميل، فإن محتواه العالي من الدهون المشبعة قد يحمل مخاطر خفية. ووفقًا للدراسة، فإن مجرد تناول وجبة واحدة غنية بالدهون، مثل ميلك شيك يحتوي على أكثر من 1300 سعرة حرارية و130 غرامًا من الدهون، يمكن أن يؤثر سلبًا على تدفق الدم إلى الدماغ خلال ساعات فقط من تناوله.

واختبر الباحثون مجموعتين من الرجال، 20 شابًا تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، و21 رجلًا أكبر سنًّا تتراوح أعمارهم بين 60 و80 عامًا، بعد تناولهم ميلك شيك يحاكي محتوى الدهون في وجبة سريعة. قاموا بقياس وظيفة الأوعية الدموية المرتبطة بصحة القلب والدماغ خلال أربع الساعات التالية.

وأظهرت النتائج أن هذا المشروب الدهني أعاق قدرة الأوعية الدموية على التمدد بشكل صحيح لدى المشاركين من جميع الأعمار. والأسوأ من ذلك، أنه أضعف عملية تُعرف باسم "تنظيم تدفق الدم الدماغي الديناميكي"، وهي قدرة الدماغ على الحفاظ على تدفق دم ثابت رغم تغيرات ضغط الدم.

وعندما تتعطل هذه العملية، يعجز الدماغ عن تنظيم ضغط الدم بكفاءة؛ ما قد يؤدي إلى تدفق مفرط للدم إلى الدماغ. ومع مرور الوقت، قد يزيد ذلك خطر الإصابة بالخرف أو السكتة الدماغية.

كما أن الدهون المشبعة ترفع من مستويات الدهون في الدم؛ ما يؤدي إلى تصلب الأوعية الدموية وتقييد الدورة الدموية. ووفقًا لإرشادات هيئة الصحة الوطنية البريطانية (NHS)، يجب ألا يتجاوز استهلاك الرجال 30 غرامًا من الدهون المشبعة يوميًّا، بينما يجب على النساء تقليلها إلى أقل من 20 غرامًا.

والجدير بالذكر أن الدراسة لم تشمل نساء، وقد أقر الباحثون بوجود فجوة معرفية حول كيفية استجابة أدمغة النساء للوجبات الغنية بالدهون – رغم أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية والخرف مع تقدم العمر.

وأكد الباحثون أن النظام الغذائي لا يؤثر فقط في الصحة على المدى الطويل، بل يؤثر أيضًا في القلب والدماغ بشكل فوري. واختتموا بقولهم: "عندما يتعلق الأمر بحماية صحة الدماغ، قد يكون لكل وجبة أهمية."



