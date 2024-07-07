"عبقرية الأوبئة".. أمراض منسيّة تعود إلى الواجهة

تعود بعض الأمراض إلى الظهور بقوة بعد أن كان الاعتقاد سائدًا بأنها باتت جزءًا من الماضي، ويفسّر الخبراء ذلك بتراجع المناعة الجماعية بعد أزمة وباء "كوفيد".

ويسلط تقرير فرنسي الضوء على ظاهرة عودة بعض هذه الأمراض، مثل: السل والسعال الديكي والزهري والحصبة، ويقول أحد الأطباء المتخصصين إن ذلك يُفسّر بما سماه "عبقرية الأوبئة" حيث تخلف الأوبئة التي تصيب البشرية دورات تستغرق سنوات أو عقودًا لعودة أمراض قديمة للانتشار.

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وبحسب التقرير الذي نشره موقع "سيونس فوتورا" العلمي المتخصص، فإنّ وقف التدابير العازلة المعتمدة خلال جائحة "كوفيد" وتخفيف إجراءات التطعيم وضعف المعلومات والوعي وتراجع المناعة الجماعية كلها عوامل يمكن أن تفسر عودة الأمراض التي نسيناها.

لكن التساؤل اليوم هو هل هذه الأمراض اختفت بالفعل، أو أنها اتبعت دورات للظهور مجددًا؟.

ويؤكد ميكائيل أسكيل جيدج، طبيب العلوم الطبية وجراح العيون إن هذه الأمراض لم تنته، لكنها تغيرت، وتباعدت بمرور الوقت "، مضيفًا "أنها عبقرية الأوبئة، إذ إنّ هناك دورات تستغرق بضع سنوات، وأحيانًا بضعة عقود، تُنسى خلالها الأمراض وتتحور قليلاً، ثم تعاود الظهور دون سابق إنذار" وفق تعبيره.

ويشير التقرير إلى أنّ "السعال الديكي يعود مجددًا إلى فرنسا، وتم تسجيل ما يقرب من 6000 حالة إصابة بهذه العدوى التنفسية في الأشهر الخمسة الأولى من العام، أي أكثر بخمس مرات؛ مما كانت عليه في عام 2023، كما يسجل عدد حالات الحصبة ارتفاعًا لافتًا في عام 2023، حيث تم الإعلان عن 117 حالة (بما في ذلك 31 حالة وافدة) في فرنسا، مقارنة بـ 15 حالة في عام 2022.

وهذا المرض الفيروسي شديد العدوى غالبًا ما يكون حميدًا، ولكنه يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة وتنفسية وعصبية، وأحيانًا يتسبب في الموت عند الأطفال.

ورغم أنه لا يزال عند مستوى منخفض، سجل مرض السل أيضًا زيادة في الحالات في فرنسا في عام 2023 بعد ثلاث سنوات من الأزمة الصحية، مع الإعلان عن 4728 حالة. وينتقل المرض عن طريق الهواء، وهو عدوى بكتيرية سريعة الانتشار تؤثر في أغلب الأحيان على الرئتين، ولكن يمكن أن تصيب الدماغ.

وشهدت معدلات الإصابة بمرض الزهري أيضًا ارتفاعًا بـ 110% بين عامي 2020 و2022، ويرى العلماء أن ذلك نتيجة لوقف الإجراءات المضادة لجائحة كوفيد أو انخفاض المناعة الجماعية، ولكن غالبًا ما يكون عدم كفاية التطعيم هو السبب، مؤكدين أن سياسة التطعيم الأفضل ستكون بالفعل خطوة أولى لإبعاد مخاطر هذه الأمراض.