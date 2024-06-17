3 علامات على عينيك قد تدل على ارتفاع الكوليسترول (صور)

يمكن أن تكون مراقبة مستويات الكوليسترول الطريقة الأفضل لتعرف ما إذا كنت تتناول طعامًا صحيًا أو تمارس نشاطًا بدنيًا كافيًا.

ويقول الخبراء إن نسبة ارتفاع نسبة الكوليسرترول في الجسم، قد لا تحمل معها أي أعرض واضحة، لذلك فهم، غالبًا، ما ينصحون المرضى بالخضوع لفحوصات الدم الدورية اللازمة للكشف عن المرض.

وفي حال كنت من الأشخاص الذين لا يبدون اهتمامًا واضحًا لنظامهم الغذائي، فإنك قد تبدأ في ملاحظة أعراض "غير اعتيادية" على عينيك، بحسب ما أكده الأطباء لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وينتقل الكوليسترول عبر شبكة الأوعية الدموية الواسعة في الجسم، وغالبًا ما يتراكم في مناطق معينة مع مرور الوقت. ويمكن أن تكون إحدى هذه المناطق حول العينين، حيث قد تظهر 3 أعراض رئيسة.