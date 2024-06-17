3 علامات على عينيك قد تدل على ارتفاع الكوليسترول (صور)
يمكن أن تكون مراقبة مستويات الكوليسترول الطريقة الأفضل لتعرف ما إذا كنت تتناول طعامًا صحيًا أو تمارس نشاطًا بدنيًا كافيًا.
ويقول الخبراء إن نسبة ارتفاع نسبة الكوليسرترول في الجسم، قد لا تحمل معها أي أعرض واضحة، لذلك فهم، غالبًا، ما ينصحون المرضى بالخضوع لفحوصات الدم الدورية اللازمة للكشف عن المرض.
وفي حال كنت من الأشخاص الذين لا يبدون اهتمامًا واضحًا لنظامهم الغذائي، فإنك قد تبدأ في ملاحظة أعراض "غير اعتيادية" على عينيك، بحسب ما أكده الأطباء لصحيفة "ميرور" البريطانية.
وينتقل الكوليسترول عبر شبكة الأوعية الدموية الواسعة في الجسم، وغالبًا ما يتراكم في مناطق معينة مع مرور الوقت. ويمكن أن تكون إحدى هذه المناطق حول العينين، حيث قد تظهر 3 أعراض رئيسة.
الورم الأصفر
تُعرف إحدى العلامات الدالة على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم باسم الورم الأصفر؛ وهي نتوءات يمكن أن تتشكل على جفونك أو الجلد المحيط بها، وتكون نتيجة لترسبات الكوليسترول الدهنية الموجودة تحت السطح مباشرة، مما يمنحها لونًا أصفر ظاهرا.
وعلى الرغم من أنها غير ضارة ولا تسبب تهيّحًا، إلا أنها يمكن أن تكون مؤشرًا على ارتفاع مستويات الدهون في مجرى الدم.
قوس الشيخوخة
علامة أخرى شائعة يمكن ملاحظتها على عيون شخص ما تُعرف باسم قوس الشيخوخة، والتي تظهر كدائرة زرقاء أو بيضاء أو رمادية حول قزحية العين، وهي الجزء الملون. وغالبًا ما يبدأ كخط في أعلى وأسفل القزحية، قبل أن يتطور إلى دائرة كاملة.
ومن المرجح أن يتطور لدى الرجال هذه الحلقة حول القزحية، والتي تكون بمثابة تحذير من أن مستويات الكوليسترول لديك قد تكون في ارتفاع؛ وهي ظاهرة أصبحت منتشرة بشكل متزايد مع تقدم العمر.
وفي حال ظهرت هذه الحلقة عند الأطفال، يشار إليها باسم قوس الأحداث، وهي مؤشر أقوى على أن نسبة الكوليسترول لديهم ليست بوضع طبيعي.
انسداد الوريد الشبكي
ثالث أكثر الأعراض شيوعًا لتراكم الدهون في الأوعية الدموية هو حدوث انسداد في الوريد الشبكي؛ الذي يؤدي إلى انتفاخ عينك واحمرارها. ويمكن أن تحدث هذه الحالة الخطيرة عندما يتكسر الكوليسترول ويعوق الوريد الذي يزود شبكية العين بالدم.