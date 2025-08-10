عادات مهمة تجعل وظيفتك المكتبية أكثر صحة

الجيش الأوكراني يقول إنه "هاجم مصفاة نفط في منطقة ساراتوف الروسية خلال الليل"
هل لديك عادة البقاء ملتصقًا بمكتبك لساعات طويلة، وبالكاد تتحرك وأنت تُنجز اجتماعًا تلو الآخر، وترد على رسائل البريد الإلكتروني، وتملأ جداول البيانات، وتُحضّر عروضًا تقديمية.
وهناك دائمًا أمرٌ ما، أو مهمةٌ أكبر، تُبقيك جالسًا على مكتبك، وفي بعض الأيام قد تتناول الغداء هناك، دون أن يكون لديك وقتٌ كافٍ للابتعاد.
حول ذلك أوصى الدكتور جيريمي لندن، جراح القلب والصدر بنصائح حول تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وذلك بأربع طرق لجعل العمل المكتبي أكثر صحة.
اضبط مؤقتًا كل 30 إلى 60 دقيقة، ثم قم بالنهوض والمشي لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق.
قم بعمل 10 تمارين القرفصاء في الهواء، وهذا سوف يقلل الكورتيزول ويحسن الدورة الدموية.
قم بتحضير طعامك الخاص لتناوله على الغداء عن طريق تحضير الوجبات مرة أو مرتين في الأسبوع.
ويساعد على الالتزام بالخطة الغذائية وتجنب إغراء الأطعمة شديدة المعالجة.
حتى الجفاف البسيط يمكن أن يسبب انخفاض التركيز وزيادة التعب.
احتفظ بزجاجة ماء بالقرب منك واشرب منها طوال اليوم، حتى لو لم تشعر بالعطش.
امنح عقلك استراحة، وابحث عن تمارين التنفس التي تشعر بالراحة معها، أو برنامج اليقظة أو اخرج ببساطة.
سيساعد هذا على إعادة ضبط الجهاز العصبي.