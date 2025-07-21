اللعب والتغذية مقابل الشاشات والسهر.. نصائح "جوهرية" لتربية طفلك

في ظل وتيرة الحياة الحديثة والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا، بات من الشائع أن يُمنح الأطفال الهواتف والأجهزة الذكية في سن مبكرة، لتصبح جزءًا أساسيًا من روتينهم اليومي. ورغم أن هذه الوسائل تساعد على تهدئتهم وإبقائهم منشغلين، مما يمنح الأهل فرصة لإنجاز أعمالهم، فإن الخبراء يحذّرون من أن هذا السلوك يُعيد تشكيل أدمغة الأطفال بصمت وبطرق قد تكون ضارة.

ويؤكد الخبراء أن هذه العادة سلبًا قد تؤثر في نمو الدماغ، مما ينعكس على قدرات الأطفال الإدراكية، ومدى تركيزهم، وإبداعهم، وكذلك قدرتهم على تنظيم مشاعرهم واستجابتهم الانفعالية.

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وفي هذا الصدد، كشفت الدكتورة إيلانثيرايان جي. سي، استشارية طب الأعصاب، مع "إتش تي لايف ستايل"، عن أهمية تدخل الوالدين لضمان نمو دماغي صحي لدى الأطفال، خاصة في عالم تهيمن عليه الشاشات بشكل متزايد.

وشاركت الدكتورة إيلانثيرايان دليلاً موجزًا، يغطي 4 عوامل رئيسة، ضارة ومفيدة، تساعد على تشكيل نمو دماغ الطفل:

هناك شيئان يجب على الآباء الحذر منهما:

وقت طويل على الشاشات

قد يُسبب قضاء وقت طويل أمام الشاشة تغيرات في القشرة الجبهية الأمامية المسؤولة عن الذاكرة العاملة والوظيفة التنفيذية (القدرة على أداء مهام مُعقدة ومتسلسلة بشكل مُنسق).

وتم توثيق أن زيادة وقت الشاشة يسهم في انخفاض مهارات حل المشكلات وانخفاض الدرجات في الاختبارات المعرفية.

قلة النوم تسبب مشاكل في الانتباه

النوم أساسي لنمو الدماغ، إذ يعمل الجهاز اللمفاوي في الدماغ أثناء النوم على التخلص من السموم. وتتم عملية تعزيز الذاكرة أثناء النوم.

وتم ربط قلة النوم باضطرابات الانتباه ومشاكل السلوك وزيادة خطر اضطرابات المزاج.

ولتجنب مشاكل النوم، توقف عن النظر إلى الشاشات لمدة ساعة قبل النوم. النوم مهم للذاكرة، والتحكم في المشاعر، ونمو الدماغ.

طريقتان لدعم نمو دماغ الأطفال:

وقت اللعب لتعزيز الإبداع

يعد اللعب الحر وغير المنظم أمرًا بالغ الأهمية لتنمية الإبداع ومهارات حل المشكلات والإدراك الاجتماعي، والقدرة على الاستجابة للمعلومات الاجتماعية، وإدراكها، وتفسيرها، والاستجابة لها. ويشمل ذلك فهم الإشارات الاجتماعية، وتكوين الانطباعات، وإصدار الأحكام.

اللعب دون شاشات يُساعد الأطفال على تنمية إبداعهم ومهاراتهم الاجتماعية. على الآباء تشجيع أطفالهم على اللعب في الخارج، وحل الألغاز، والرسم، وما إلى ذلك.

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التغذية الجيدة لدعم نمو الدماغ الصحي

الكربوهيدرات والبروتينات والدهون الصحية والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، بما في ذلك أحماض أوميغا 3 الدهنية، تدعم نمو الدماغ.

كما من الضروري اتباع نظام غذائي متوازن. يدعم الزنك والحديد العمليات المعرفية في الدماغ.

ومن الضروري تناول المزيد من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات وأحماض أوميغا 3 الدهنية، وكميات أقل من السكر والأطعمة المصنعة.