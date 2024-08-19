مع اقتراب المدارس.. خطوات لتعديل روتين نوم طفلك

مع اقتراب العودة إلى المدرسة، يصبح من الضروري إعادة تنظيم عادات النوم لدى الأطفال لضمان تركيزهم وأدائهم الجيد في الفصل الدراسي.

وبحسب الخبراء، يحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عامًا إلى 9 إلى 12 ساعة من النوم، بينما يحتاج المراهقون من 8 إلى 10 ساعات.

وبحسب موقع "كليفلاند"الأمريكي المختص بأخبار الصحة، هنا 5 نصائح لتعديل نوم طفلك قبل العودة إلى المدرسة:

التحول التدريجي

يُنصح بعدم تغيير مواعيد نوم الطفل بشكل مفاجئ، بل يجب أن يحدث ذلك تدريجيًا على مدى أيام أو أسابيع، وذلك لضمان عدم تأثير ذلك على نوم الأطفال وأدائه.

التعديل التدريجي

ابدأ بتقديم وقت النوم والاستيقاظ بمقدار 15 دقيقة كل يومين إلى ثلاثة أيام، هذا الأمر سيساعد طفلك في التكيف دون إرباك.

وقت الاسترخاء

قبل ساعة من النوم، يُفضل الابتعاد عن الأنشطة المحفزة كالتلفاز، واستخدام الهواتف المحمولة لضمان نوم هادئ.

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بيئة نوم مثالية

استخدم ستائر ثقيلة وداكنة وهيئ له غرفة مظلمة وهادئة لتحفيز جسمه على إنتاج هرمون النوم والاسترخاء.

تجنب مساعدات النوم

لا ينصح باستخدام المكملات مثل الميلاتونين للأطفال إلا تحت إشراف طبي.

وفي النهاية أعرف أن النوم الجيد ليس فقط مهماً للأداء الأكاديمي، بل يلعب دورًا حيويًا في النمو البدني والعاطفي للأطفال.

وإذا لاحظت صعوبة في استيقاظ طفلك أو نومه أثناء اليوم الدراسي، فينصح بالتحدث مع طبيب لتقييم الحالة.