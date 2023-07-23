كيف تحمي جلد أطفالك من حرارة الصيف؟

حديثو الولادة وحتى وصولهم سن البلوغ

هناك العديد من الطرق التي تساعد على الحماية من أشعة الشمس، وفقا لدكتورة الأمراض الجلدية الخاصة بالأطفال كارول شينغ (Carol Cheng) التي تعد من الأطباء المعتمدين من UCLA Health.

البقاء في الظل

ارتداء الملابس الواقية من الشمس مثل: القبعات الواسعة، والملابس ذات الأكمام الطويلة، والنظارات الشمسية، ثاني أكثر الطرق فاعلية في الوقاية من الإصابة بحروق الشمس.

استخدام واقي الشمس

أما بالنسبة للأطفال حديثي الولادة الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر، فتوصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) بما يأتي:

تجنب أشعة الشمس المباشرة والحرص على إبقائهم في الظل إما تحت مظلة أو داخل عربة الأطفال.

ارتداء الملابس الواقية من أشعة الشمس.

تجنب استخدام واقي الشمس للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر، وإذا كان لا بد من وضع واقي الشمس لهم؛ لحماية مناطق البشرة التي لا يمكن تغطيتها بالملابس، فيمكن استخدام واقي الشمس المعدني (Mineral-based sunscreen) وليس الكيميائي.

طرق معالجة الطفل بعد إصابته بحروق الشمس

وضع كمادة باردة أو إعطاء طفلك حمامًا باردًا.

وضع جل الألوفيرا على المناطق المصابة بالحروق.

استخدام كريم الهيدروكورتيزون 1٪ (Hydrocortisone) الذي لا يستلزم وصفة طبية وذلك لدوره في تهدئة احمرار الجلد، والحكة، والالتهاب الناتج عن الإصابة بالحروق.

أما إذا كانت حروق الشمس مؤلمة جدًا أو منتشرة، فيجب عليك عندها مراجعة الطبيب المختص بشكل فوري.