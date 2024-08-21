قال مسؤول بإدارة مكافحة الأمراض في تايلاند، اليوم الأربعاء، إن البلاد اكتشفت إصابة رجل أوروبي وصل من أفريقيا الأسبوع الماضي بجدري القردة وبأنها تنتظر نتائج الاختبارات لتحديد السلالة.

وقال تونجتشاي كيراتي هاتايكورن، مدير عام إدارة مكافحة الأمراض لـ"رويترز"، إن السلطات التايلاندية تتعامل مع الحالة على أنها مصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة؛ لأن الرجل الذي يبلغ من العمر 66 عامًا ويقيم في تايلاند، وصل في 14 أغسطس/ آب من دولة أفريقية تنتشر فيها هذه السلالة.

وذكر تونجتشاي "بعد وصوله في نهاية الرحلة، كان هناك إطار زمني ضئيل اختلط فيه مع آخرين". وأضاف "وصل في نحو السادسة مساء وفي اليوم التالي، 15 أغسطس، زار الطبيب في المستشفى".

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وتابع تونجتشاي أن الرجل خضع لاختبار، لتحديد ما إذا كان مصابًا بالسلالة الفرعية 1، ومن المتوقع ظهور النتيجة بحلول يوم الجمعة، وأردف أن السلطات تراقب أيضًا 43 شخصًا في البلاد ربما يكونون قد اختلطوا بالمريض.

ولم يذكر المسؤول اسم الدولة الأفريقية.

ورصدت تايلاند 800 حالة إصابة بالسلالة الفرعية 2 من جدري القردة منذ 2022، ولكنها لم ترصد حتى الآن أي حالات إصابة بالسلالة الفرعية 1 أو السلالة الفرعية 1بي.