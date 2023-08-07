دراسة تحذر من اختلاف مواعيد النوم على حياتنا

كشف بحث ان اختلاف مواعيد النوم خلال عطلة نهاية الأسبوع، قد تؤدي إلى زيادة بكتيريا الأمعاء المرتبطة بالسمنة والجلطات القلبية والسكتات الدماغية.

ووفق علماء عكفوا على هذا البحث فان 90 دقيقة إضافية في السرير تؤدي إلى تعطيل ساعتنا الداخلية، وهو الأمر الذي يؤثر على وظائف في أجسامنا جهاز المناعة او الجهاز الهضمي.

ونقلت "الديلي ميل" عن دراسة ZOE Predict التي أجرتها King's College London أن تغيير بسيط في وقت الاستيقاظ يؤثر على إيقاعنا البيولوجي.

وتؤكد كيت بيرمينغهام من KCL على أن النوم ركيزة أساسية للصحة، والاختلال بمواعيده يشجع أنواع الجراثيم التي لها ارتباطات غير مواتية بصحتنا.