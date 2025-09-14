لاصق عظام "ثوري" يُثبّت الكسور في 3 دقائق دون جراحة

كشفت وسائل إعلام صينية عن ابتكار طبي جديد وصف بأنه "ثورة في مجال علاج الكسور"، فقد طوّر باحثون في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين لاصقًا طبيًا يُدعى "Bone-02" يمكنه تثبيت شظايا العظام وعلاج الكسور في غضون ثلاث دقائق فقط، دون الحاجة إلى تدخل جراحي تقليدي.

ووفقًا لما نشره موقع Global Times، فإن الإعلان عن اللاصق الجديد، وسط إشادات بأدائه وسلامته مقارنة بالطرق التقليدية، التي تعتمد على شقوق جراحية كبيرة لتركيب صفائح وبراغٍ معدنية لتثبيت الكسور، جرى في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري.

ويقود الفريق البحثي الدكتور لين شيانفنغ، وهو جراح عظام مساعد في مستشفى Sir Run Run Shaw، الذي استلهم فكرة اللاصق من قدرة المحار على الالتصاق القوي بالهياكل تحت الماء.

وقال لين إن "Bone-02" يتميز بقدرته على الالتصاق بالعظام حتى في وجود نزيف نشط، وخلال دقيقتين إلى ثلاث دقائق فقط، كما يتم امتصاصه بشكل طبيعي من قبل الجسم خلال عملية التئام العظام، ما يُغني عن الحاجة إلى إجراء جراحة ثانية لإزالة الغرسات.

وأظهرت التجارب المخبرية والسريرية أن اللاصق يحقق أداءً عاليًا في السلامة والفعالية. ففي إحدى التجارب، تمكن من أداء وظيفته بالكامل خلال ثلاث دقائق.

ووفقًا لتقرير بثته قناة CCTV الصينية الرسمية، تم استخدام "Bone-02" بنجاح في علاج أكثر من 150 مريضًا، فقد أظهرت العظام المثبتة به قوة تماسك تفوق 400 رطل، وقوة قص تبلغ نحو 0.5 ميجا باسكال، وقوة ضغط تصل إلى 10 ميجا باسكال، ما يعزز إمكانية اعتماده كبديل فعّال للغرسات المعدنية.

وأكد الباحثون أن اللاصق قد يُسهم أيضًا في تقليل مخاطر العدوى والرفض المناعي، كونه مصممًا بمواد قابلة للتحلل والامتصاص داخل الجسم.

يذكر أن محاولات تطوير لاصقات عظام تعود إلى أربعينيات القرن الماضي، لكنها كانت تعتمد آنذاك على الجيلاتين والمواد البلاستيكية غير المتوافقة حيويًا مع الجسم البشري، ما جعلها غير مناسبة للاستخدام الطبي واسع النطاق.